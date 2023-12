Adversário do Paysandu na Série B; Santos anuncia contratações de jogadores experientes

O Santos tenta se recuperar do rebaixamento pela primeira vez à Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá como principal objetivo em 2024, o retorno à elite do futebol brasileiro. O clube anunciou nesta semana alguns reforços experientes e conhecidos do futebol nacional.

A equipe santista fechou com o atacante Willian Bigode, de 37 anos, que disputou a temporada de 2023 pelo Athlerico-PR. O jogador foi pouco aproveitado no Furacão e terá no Peixe, uma nova oportunidade na carreira. Bigode possui passagens por vários clubes do futebol nacional, como Palmeiras-SP, Fluminense-RJ, além do Cruzeiro-MG.

O Santos também oficializou a contratação do zagueiro Gil, que estava no Corinthians. O jogador não teve o contrato renovado no Timão e ficou livre no mercado. Aos 36 anos, Gil teve uma passagem marcante no Corinthians, com mais de 440 partidas disputadas pelo clube, além de três títulos.

Outro que vestirá a camisa do Peixe em 2024 é o meio-campista Otero. O venezuelano, de 31 anos, defenderá o time da Vila Belmiro na Série B e chega ao clube com contrato de uma temporada. O último clube foi o Alcas, do Equador, onde fez 31 partidas e balançou as redes quatro vezes. No Brasil, Otero defendeu o Fortaleza-CE, Corinthians-SP e Atlético-MG.

Fechando o pacote de atletas experientes está o meia Giuliano, de 33 anos, que defendeu o Corinthians nas últimas três temporadas. O jogador fechou com o Peixão por um ano, com opção de renovação com o alvinegro praiano por mais 12 meses. Giuliano teve passagens marcantes pelo Grêmio e jogou no futebol da Ucrânia, Rússia, Turquia e Arábia Saudita.

O Santos será adversário do Paysandu na Série B 2024. O clube paulista amargou pela primeira vez na história um rebaixamento, justamente no ano em que o maior ídolo do clube, Pelé, faleceu.