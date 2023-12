Paysandu anuncia contratação de mais dois atacantes para a temporada de 2024

O Paysandu anunciou na tarde desta terça-feira (26) a contratação de mais dois jogadores para a próxima temporada. As novidades são os atacantes Jean Dias e Ruan Ribeiro. A informação foi divulgada, inicialmente, pelas redes sociais do Papão.

Ambos os jogadores vivem momentos distintos da carreira. Enquanto Ruan Ribeiro, aos 20 anos, dá os primeiros passos como profissional, Jean Dias é mais experiente e aos 33 anos tem ampla rodagem por equipes brasileiras, sobretudo da região Sul.

Sobre os jogadores

Cria da base do Palmeiras, Ruan Ribeiro chega no Papão por empréstimo do Verdão. Antes de assinar com o Bicola, o jogador estava no FK Valmiera, da Letônia, por onde disputou parte da temporada 2022/2023 do futebol europeu. Lá, o atacante participou de 34 partidas e marcou sete gols.

Foi no clube letão, inclusive, que o atleta estreou como profissional. Antes, ele havia feito somente jogos pela categoria sub-20 no Palmeiras. No entanto, no tempo em que passou pelo Verdão, o jogador tinha fama de artilheiro. Em 58 jogos pelo sub-20, o atleta marcou 20 gols.

Já Jean Dias teve uma base de menos glamour. Revelado pelo Goiânia, o jogador rodou por times de pouca expressão do Sul e Sudeste do Brasil até chegar no Brusque em 2018, onde passou a ter mais expressão no cenário das séries A e B do Brasil.

No entanto, ao contrário de Ruan, Jean é menos goleador e costuma atuar pelas beiradas do campo. Esse posicionamento, inclusive, se traduz em números. A temporada em que o jogador mais marcou gols foi a de 2019, quando guardou oito bolas na rede.

Na última temporada, o jogador atuou pelo Internacional-RS, por onde disputou a elite do futebol brasileiro. No Colorado, o atacante disputou 14 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.