Paysandu parte para Barcarena nesta quarta-feira (3), local da segunda etapa da pré-temporada

Dois meses após o início da temporada 2024, o Paysandu parte para a segunda e mais importante etapa da montagem do elenco que entra em campo no próximo dia 20, contra o Santa Rosa, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Nesta quarta-feira, o clube reúne seus atletas e viaja para Barcarena, onde permanecerá até o dia 19, véspera da estreia. Por lá, o grupo fará uma série de trabalhos físicos, técnicos e táticos, sob o comando de Hélio dos Anjos.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Para tanto, a comissão técnica terá à disposição praticamente todo o elenco contratado. Nos últimos dias de 2023 desembarcaram em Belém os atacantes Nicolas, Edinho e Jean Dias, além do volante Val Soares. Chegam em Belém ainda nesta terça Ruan Oliveira e Esli García. Nesta terça, quem aportou em Belém do Pará foi o volante Netinho, de 25 anos.

Conforme anunciado pela assessoria de imprensa do clube, o Paysandu deve concentrar suas atividades no Cabana Clube, onde deve ser feita a arte muscular e física, e no estádio Barcarenão, que receberá os trabalhos com bola. Ao todo serão 15 dias de atividades intensas e concentração. A partir do dia 20, o Paysandu terá um calendário abarrotado de compromissos, o primeiro sendo o Parazão. O clube disputa ainda em 2024 a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Elenco do Paysandu

Goleiros: Diego Silva, Matheus Nogueira, Gabriel Bernard, Cláudio Vitor

Laterais: Edilson, Bryan, Geferson

Zagueiros: Wanderson, Lucas Maia, Paulão (lesionado, mas faz parte do elenco bicolor), Naylhor, Carlão

Volantes: Netinho, João Vieira, Val Soares, Gabriel Bispo

Meias: Biel, Robinho, Juninho, Esli García

Atacantes: Jean Dias, Roger, Leandro, Edinho, Vinícius Leite, Hyuri, Nicolas, Ruan Ribeiro

Confira parte da programação do clube para os próximos dias:

Quarta-feira (03/01)

Entrevista - 9h

Saída para Barcarena - 9h30

Treino - 16h - Cabana Clube

Quinta-feira (04/01)

Treino - 9h - Cabana Clube - entrevista após o treino

Treino - 16h - Hotel

Sexta-feira (05/01)

Treino - 9h - Cabana Clube - entrevista após o treino

Treino - 16h - Estádio Barcarenão

Sábado (06/01)

Treino - 9h - Cabana Clube - entrevista após o treino

Treino - 16h - Estádio Barcarenão

Domingo (07/01)

Treino - 9h - Estádio Barcarenão - entrevista após o treino