Família realiza desejo de torcedor do Paysandu e joga cinzas no gramado da Curuzu; vídeo

O amor pelo Paysandu e pedido em vida foi realizado nesta quinta-feira (28), no Estádio da Curuzu, em Belém. As cinzas do Seu Alceu José de Pontes, que faleceu em 2022, aos 91 anos, foram jogadas no gramado do Paysandu, estádio do clube que era apaixonado.

O desejo de Seu Alceu José de Pontes foi cumprido do jeito que ele queria, por seu neto, Felipe Pontes e seus irmãos. Brincalhão, bom pai a avô, Seu Alceu sempre foi um apaixonado pelo Paysandu em vida e fez com que seus oito filhos torcessem para o clube alviceleste.

Seu Alceu José de Pontes faleceu aos 91 anos e era um torcedor apaixonado do Papão (Arquivo da família)

Em conversa com a equipe de O Liberal, Felipe Pontes, neto de Seu Alceu, falou do desejo do avô, e de todo o carinho que ele tinha pelo Paysandu. Segundo Felipe, o avô deixou um legado enorme de bondade e de respeito ao Papão.

“Meu avô era um torcedor do Paysandu que vivenciou o clube e repassou isso para filhos, netos e bisnetos. Em vida pediu aos filhos, que fosse cremado e que suas cinzas fossem jogadas na Curuzu. Era o local em que ele queria ficar para sempre e assim fizemos, um pouco mais de um ano depois”, disse, Felipe.

Seu Alceu José de Pontes ao lado do filho, neto e bisneto em uma das reuniões com a família (Arquivo da família)

Sócio do Paysandu desde 1954, Seu Alceu foi um dos mais antigos do clube e não escondia de ninguém a importância do Papão em sua vida. Felipe Pontes informou que as reuniões em família, as conversas sempre iam para o lado do Paysandu, era o assunto dos churrascos e reuniões de aniversários e final de ano.

“Ele era um cara lúcido e sempre falava em nossas reuniões, que não queria ser enterrado, que queria estar para sempre na Curuzu. Ele nos deixou de forma repentina, estava bem de saúde, mas guardamos essa informação e decidimos fazer. Foi um dia especial, eu e meus tios Luís Paulo Pontes, João Carlos Pontes, José Luís Pontes e Alceu Pontes Filho, realizamos o pedido do meu avô. Fizemos uma oração no gramado e em seguida espalhei as cinzas dele pelo gramado da Curuzu. Acredito que ele está feliz com o que fizemos, sei que ele merecia uma homenagem maior, mas ele está no lugar que queria”, finalizou.