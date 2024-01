Paysandu divulga preço, data, horários e locais de vendas de ingressos para a estreia no Parazão

O Paysandu estreia na temporada 2024 no dia 20 de janeiro, diante do Santa Rosa, às 19h, no novo Mangueirão, pelo Campeonato Paraense. O maior campeão estadual inicia a venda de ingressos para a partida na próxima segunda-feira (8), a partir das 10h, tanto de forma virtual, quanto presencial.

O clube bicolor divulgou em seus perfis nas redes sociais os valores dos ingressos para o jogo contra o Santa Rosa. O torcedor poderá acompanhar o Papão pagando R$30 o setor de arquibancada lado B, além da cadeira, que custará R$60. As vendas são presenciais em todas as Lojas Lobo, exceto a Loja Lobo de Castanhal. O torcedor também poderá adquirir seu ingresso de forma online, através do site ingressosa.com.

Meia-entrada

O torcedor bicolor que possui direito à meia-entrada, pagará R$15 no ingresso, porém, terá que realizar uma reserva no site do Paysandu, no dia 18 de janeiro, no período de 18h às 20h. A retirada do ingresso de meia-entrada será no dia 19 de janeiro, no Estádio da Curuzu, em Belém, a partir das 9h.O estudante deverá levar um documento oficial com foto e sua carteirinha estudantil.

Gratuidades

Pessoas com deficiência e idosos poderão fazer a retirada dos ingressos para a estreia do Papão no Parazão no dia 19 de janeiro, a partir das 9h, no Estádio da Curuzu.

Transmissão

O Paysandu é maior campeão do Parazão com 49 títulos e tenta reconquistar a hegemonia do estado após dois anos. A estreia diante do Santa Rosa, que retorna à elite do Campeonato Paraense, terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.