Presidente do Paysandu avalia temporada de 2023 e projeta novas conquistas para 2024; veja mais

O grande objetivo da temporada bicolor foi alcançado. Com o time de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a hora de dar um salto na profissionalização do clube, que terá, nos próximos meses, boas receitas, partidas de maior nível técnico e um considerável acréscimo em sua estrutura física.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Se 2023 o ano foi positivo, mesmo sem títulos conquistados, 2024 promete ser ainda melhor, ao menos na expectativa do presidente do clube, Maurício Ettinger. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente faz uma avaliação sobre a temporada que encerrou com o esperado acesso, ao mesmo tempo em que divulga seus próximos objetivos à frente do clube. Confira:

1 - Presidente, estamos no início prático de mais uma temporada, onde o Paysandu desponta, naturalmente, no posto de maior clube do estado. Qual é o peso da responsabilidade que cada atleta, funcionário e corpo diretor tem nesse processo?

Paysandu fez um excelente ano em 2023. Atingimos o objetivo principal, que foi o acesso. O futebol feminino teve acesso ao Campeonato Brasileiro. A base teve um acréscimo muito grande no ano. Chegamos agora no final do ano. Final do sub-17, final do sub-20. Então foi um ano muito bom com o Paysandu. Embora alguns objetivos intermediários não tenhamos alcançado. O peso para esse ano é muito grande. Somos o maior time da Amazônia e o maior time do Pará, o maior time do Norte. Temos obrigação de ir bem esse ano no Campeonato Brasileiro. Temos uma meta de subir para a Série A no final do ano. Vai ser um trabalho muito difícil, mas estamos trabalhando para isso. Vamos ter reunião com todos os atletas e passar para ele parte dessa responsabilidade.

2 - O senhor caminha para mais um ano na presidência do clube. Qual foi o aprendizado que 2023 deixou para o senhor, sobretudo em relação ao futebol? O que deu certo e o que deu errado?

Tivemos vários problemas no ano de 2023, tivemos uma troca de elenco enorme, chegamos a contratar quase 50 jogadores durante o ano, mas alguma coisa ficou, o futebol não se acerta a tudo, é cheio de acertos e erros, então aumentamos o critério aí de escolha, fizemos uma equipe maior, conseguimos renovar com uma comissão técnica, já foi um passo muito bom, e estamos apertando na escolha do novo elenco para 2024.

3 - Este ano o Paysandu terá um crescimento exponencial nas receitas, algo não visto nos últimos anos. O que o senhor pretende fazer para manter a saúde financeira do clube?

A receita esperada para o Paysandu, no ano 2024, é três vezes a receita de 2022. Esperamos com isso deixar tudo em dia, as contas, aí as dívidas, parcelar os impostos, parcelar dívidas que a gente tem, ou que apareçam de outras gestões, e deixar o clube tudo redondo esse ano. O maior investimento, sem dúvida, vai ser a Folha do Futebol. Grande parte dos recursos de televisão, patrocínios e bilheterias serão todos destinados à Folha do Futebol.

4 - Dentro desse contexto favorável, seja de receita ou de nível de competitividade, qual é o papel do torcedor?

Esse ano a importância do torcedor vai ser maior ainda. A maior parte dessa receita de três vezes o ano de 2022 está baseada no apoio do torcedor. Bilheterias altas, vendas de camisa, acréscimo da Copa do Brasil. E o Paysandu sem essa torcida maravilhosa não é nada. Vamos precisar muito da ajuda do torcedor para o ano que vem.

5 - Por fim, qual é o grande objetivo do Paysandu para 2024 e como o senhor espera entregar o clube ao final do seu mandato?

Com tudo isso, o objetivo do PSC é ser protagonista em todas as competições que vai participar. Queremos ter o quinquagésimo título do campeonato paraense, chegar pelo menos na terceira fase da Copa do Brasil e o tão sonhado acesso para a Série A.