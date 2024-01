CBF divulga tabela básica da Copa Verde de 2024, com Remo, Paysandu e Águia; veja a tabela

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tornou público os documentos técnicos (Tabela Básica, Regulamento Específico e Plano Geral de Ação) referentes à edição de 2024 da Copa Verde, nesta quinta-feira (4). Esta competição terá início no final de fevereiro, tendo a grande final agendada para o dia 8 de maio.

A Copa Verde 2024 será composta por cinco fases. Na primeira, as 16 equipes serão distribuídas em oito grupos de dois, competindo em partidas eliminatórias de um único jogo para avançarem para a próxima etapa.

Jogos da primeira e segunda fase da Copa Verde. (divulgação)

Já na segunda fase, as equipes classificadas enfrentarão, novamente em jogos únicos, os oito times já assegurados:

Remo-PA;

Amazonas-AM;

Paysandu-PA;

Manaus-AM;

Cuiabá-MT;

Brasiliense-DF;

Goiás-GO;

Vila Nova-GO.

A partir das quartas de final, os confrontos passarão a ser disputados em dois jogos, sendo um em casa e outro fora.

O Paysandu é a equipe mais bem-sucedida, tendo conquistado três títulos, e detém o recorde de finais disputadas, participando de sete decisões nas 10 edições anteriores do torneio regional. Entre os paraenses, o Clube do Remo vem logo atrás com uma conquista. O terceiro paraense no certame é o Águia de Marabá, atual Campeão Paraense.