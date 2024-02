Atacante ex-Remo marca duas vezes e Sousa-PB elimina Cruzeiro-MG da Copa do Brasil; assista aos gols

A “zebra” passeou pela Copa do Brasil 2024. O Sousa-PB venceu por 2 a 0 poderoso Cruzeiro, maior campeão da competição nacional e eliminou a Raposa, na primeira fase do Torneio. A equipe paraibana derrotou a equipe mineira no Estádio Marizão e avançou na Copa do Brasil com dois gols do atacante Danilo Bala, ex-Remo.

Danillo Bala, de 30 anos, marcou os gols do triunfo do Sousa, um deles um golaço, de fora da área, com um chute que acertou o ângulo do goleiro do Cruzeiro. O atacante é natural de Propriá (SE) e jogou no Remo na temporada de 2019, mas sua passagem pelo Leão Azul foi discreta, com apenas cinco jogos e sem nenhum gol marcado.

O próximo adversário do Sousa-PB na Copa do Brasil sai do confronto entre Petrolina-PE x Cascavel-PR, que jogam na próxima quarta-feira (28), às 19h30, na cidade de Petrolina (PE), com o Cascavel precisando de um empate para avançar na competição.