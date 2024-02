Destaque contra o Remo, goleiro do Porto Velho-RO superou perder avô e filho antes de jogo

O Porto Velho-RO venceu o Remo por 1 a 0 e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil. O resultado da equipe rondoniense teve como um dos responsáveis o goleiro Digão. Após o jogo, o camisa 1 revelou que pensou em desistir do futebol por conta de uma perda.

Digão terminou a partida muito emocionado com o resultado histórico para o clube. Em entrevista, o arqueiro relatou que esse inicio de temporada tem sido difícil para ele, pois ele perdeu o avô e de um filho.

VEJA MAIS

"Para mim, esse período está sendo muito difícil. Perdi recentemente um grande incentivador, meu avô, perdi um filho e pensei sinceramente em parar. Mas Deus, mais uma vez, está me mostrando que não é hora", revelou o jogador.

Digão é um dos poucos que ficaram no time após o título do Campeonato Rondoniense de 2023. O goleiro foi o destaque da partida com uma atuação de gala a frente do gol, não deixando a bola dos azulinos passar.

Com isso, o Porto Velho se tornou o primeiro clube do estado a avançar para a segunda fase na Copa do Brasil em oito anos. Até então, a último equipe que havia avançado foi Genus. Além disso, o goleiro ajudou a garantir uma premiação de cerca de R$ 945 mil para ao time, que vai ser importante para a temporada.

"Foi muito importante para o nosso clube. O Porto Velho merece, a cidade merece. E isso é muito bom para os cofres do clube ganhar a premiação. Agora é desfrutar", declarou Digão, que começou nas categorias de base do Botafogo, Flamengo e Ponte Preta.