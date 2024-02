Porto Velho 'tira onda' com o Remo nas redes sociais, após eliminação do Leão na Copa do Brasil

A vitória do Porto Velho-RO diante do Remo por 1 a 0, na primeira fase da Copa do Brasil, fez o Leão Azul ficar pelo caminho na competição nacional. Por outro lado, o Porto Velho é só festa e memes. O perfil oficial do clube tirou muita onda com o Remo.

O clube postou vários memes brincando com o Remo e ganhou engajamento, não só de sua torcida, mas também de torcedores do Paysandu, maior rival do Remo, que aproveitou para zoar o Leão.

VEJA MAIS

Com a derrota para o Porto Velho, o Remo deixou de embolsar R$945 mil de cota da competição, importante para o planejamento da equipe, que tenta como principal objetivo na temporada, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.