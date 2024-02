Remo: queda na Copa do Brasil pode causar demissão de Catalá e mudança na comissão técnica; entenda

O Remo perdeu para o Porto Velho-RO, por 1 a 0, na tarde de ontem e deu adeus à Copa do Brasil 2024, na primeira fase. O clube azulino teve um prejuízo de quase R$ 1 milhão e entrou em crise. O técnico Ricardo Catalá, que já era bastante contestado pela torcida do Remo, vem sofrendo duras críticas dos torcedores nas redes sociais, assim como a diretoria e o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que é cobrado para tomar uma atitude em meio à eliminação. O cargo do técnico Ricardo Catalá está em discussão e podem ocorrer mudanças, porém, a diretoria do clube busca reunir para definir se Catalá fica ou deixa o Leão.

Ricardo Catalá, de 41 anos, voltou ao Remo para esta temporada, após ter livrado o Leão Azul do rebaixamento no ano passado no Brasileirão da Série C. O treinador foi o escolhido pela atual diretoria, para seguir no clube e afirmou, durante a campanha eleitoral do Remo, que retornaria ao Leão, em caso de vitória da atual chapa. Tonhão venceu e manteve Catalá no time, porém, parte da torcida questionou a escolha do novo presidente azulino. O treinador participou ativamente na formação do atual elenco, ao lado do executivo e CEO o Remo, Sérgio Papellin, que deixou o Fortaleza-CE, clube que está na Série A do Brasileiro, para assumir o cargo no Leão Azul.

A torcida do Remo questiona bastante o técnico Ricardo Catalá e a pressão ficou grande, principalmente após a derrota no clássico contra a Tuna Luso Brasileira, por 3 a 2, dentro do Baenão, com uma atuação azulina bem abaixo. Após o jogo torcedores gritaram “Burro! Burro!” para Catalá, na descida dos atletas e comissão técnica para o vestiário.

A derrota para uma equipe que nunca jogou na temporada e com um investimento bem pequeno perto do que o Remo fez, deixou o torcedor azulino “cabreiro” com a sequência da temporada. A definição da permanência de Catalá à frente do elenco deve ocorrer nas próximas horas.

O Remo chega a Belém no início da tarde desta quarta-feira (21) e um esquema de segurança está sendo montado para receber a equipe.

Quem pode assumir o Remo?

Caso Ricardo Catalá tenha o contrato rescindido, a equipe azulina poderá ser comandada por dois profissionais que já fazem parte do quadro de funcionários do clube: o ídolo remista Agnaldo de Jesus, o "Seu Boneco", que atua desde o final do ano passado como assistente de desenvolvimento individual; e o auxiliar-técnico permanente Mário Henrique, o Mariozinho. Ambos ficariam à frente do time até a contratação de um novo treinador.