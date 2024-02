Após eliminação na Copa do Brasil, torcedores do Remo protestam contra jogadores: 'Vergonha'; vídeo

O clube do Remo foi eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase nesta terça-feira (21). Mesmo com a vantagem de um empate, o Leão Azul não conseguiu vencer o Porto Velho-RO e perdeu por 1 a 0, dando adeus à disputa. Com isso, a torcida está 'na bronca' com o time azulino e protestou na saída dos jogadores do estádio Aluizão, em Rondônia.

Na saída, dezenas de torcedores azulinos se reuniram e protestaram com gritos e xingamentos contra os jogadores. A torcida pedia para que o elenco tivesse mais garra e qualidade no futebol. "Que vergonha que vocês fizeram", gritou um dos torcedores. A equipe desembarca hoje em Belém, com possibilidade de novos protestos já na capital paraense.

Vale destacar que a torcida está insatisfeita com o elenco do Leão Azul há algumas partidas. O time vem deixando a desejar no Campeonato Paraense com algumas apresentações nada convincentes. Atualmente, o Remo está na terceira posição do Parazão, com 10 pontos.

Com a eliminação da Copa do Brasil, o Remo perdeu a premiação de R$ 945 mil e agora foca apenas no Campeonato Paraense até o início da Série C do Brasileirão.