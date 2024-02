Torcedor do Remo fala sobre o sentimento após eliminação na Copa do Brasil: 'Amor e raiva'; vídeo

O Remo foi eliminado precocemente da Copa do Brasil após perder por 1 a 0 para o Porto Velho-RO. A atuação do time deixou a torcida azulina revoltada. No início da tarde desta quarta-feira (21), a equipe do Leão Azul desembarca na capital paraense e alguns torcedores aguardam a chegada do elenco no entorno do Aeroporto Internacional de Belém.

O pintor e torcedor do clube Paulo Souza Pereira falou com o repórter do Núcleo de Esporte de OLiberal.com Fábio Will sobre o sentimento da torcida em relação ao atual momento do time.

"É um sentimento de raiva desse time. De amor e raiva, ao mesmo tempo. É inadmissível, um time como o Remo se eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para um time desse, não desmerecendo o futebol deles, porque eles tiveram raça, tiveram humildade, comprometimento com o clube deles, coisa que o Remo não está tendo", declarou o torcedor.

Paulo analisou o elenco e disse que está faltando mais comprometimento por parte dos jogadores. Além disso, o torcedor afirmou que a equipe precisa de liderança, seja dentro de campo ou da direção do clube e cobrou o presidente Tonhão pela falta no jogo.

"Os jogadores precisam acordar, precisam saber o que é o peso de jogar no clube do Remo, precisam mostrar para torcida porquê eles estão aqui. Eles não vieram só para tomar açaí e passear, eles têm que aprender a jogar", completou

Na saída do time do Estádio Aluizão em Rondônia, um grupo de torcedores também protestou contra os jogadores e o técnico Catalá, pedindo melhora nas apresentações dentro de campo e mais comprometimento.