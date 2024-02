Poucos torcedores protestam em chegada do Remo no aeroporto; veja como foi o desembarque

A delegação do Remo desembarcou em Belém nesta quarta-feira (21), ao meio-dia, após a eliminação da Copa do Brasil. Na terça à tarde a equipe perdeu por 1 a 0 para o Porto Velho-RO, em Rondônia, pela primeira fase, e acabou saindo do torneio precocemente, deixando de arrecadar mais de R$ 1 milhão de cotas que estavam previstas no orçamento azulino. Alguns torcedores estiveram aglomerados nas proximidades do Aeroporto Internacional de Belém para protestar contra o resultado do jogo.

O ônibus do Remo, que buscou a equipe, chegou ao local por volta de 11h30. Os jogadores e a comissão técnica não passaram pelo saguão do aeroporto, mas sim por uma saída lateral do local. Várias viaturas da Polícia Militar também estiveram fazendo a segurança do local e do veículo remista.

Confira imagens do aeroporto

Chegada tranquila no Baenão

Após da saída do Aeroporto Internacional de Belém, o ônibus da delegação azulina foi escoltado até o estádio Baenão. No local, porém, não havia torcida aguardando a chegada.