Parazão: Canaã marca nos acréscimos e empata com o Paysandu em Parauapebas

O Paysandu empatou em 1 a 1 com o Canaã neste sábado (24), pela sétima e penúltima rodada do Campeonato Paraense, no estádio Rosenão, em Parauapebas. Com gol contra de Matheus a favor do Papão, o Bicola ficou na frente do placar durante a maior parte do jogo, mas o Falcão empatou nos acréscimos, com Zé Paulo.

Com isso, o Paysandu, que já está classificado, vai a 17 pontos na tabela do Parazão e vai para a última rodada para brigar apenas pela primeira colocação da classificação. Já o Canaã chega a quatro pontos, mas segue na lanterna da competição. Na próxima semana, o Campeonato Paraense terá ao último jogo da primeira fase.

Antes da última rodada do Parazão, o Paysandu estreia na Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (29), contra o Ji-Paraná, em Maringá, no estádio "Biancão", às 21h30.

Como foi o jogo

Sem Nicolas do lado bicolor, a partida começou mais truncada entre os dois clubes. Os primeiros 10 minutos foram de erros de passes do Paysandu e algumas subidas do Canaã em direção ao gol, mas sem efetividade. Inicialmente, a maioria das jogadas criadas pelos dois times vinha pelo lado direito do campo.

Pressionado pela vitória, o Falcão foi se soltando em campo e começa a dar mais trabalho para a defesa bicolor com arrancadas rápidas. Em um dos lances de perigo do Canaã, Vini Santos recebeu a bola pela esquerda, avançou em velocidade para a grande área, no entanto, na finalização, acabou sendo derrubado por Michel Macedo. A torcida ensaiou um pedido de pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir.

Com as subidas do time da casa, a defesa do time ficou mais exposta. O Paysandu passou a chegar com mais regularidade ao gol adversário, mas esbarrava na defesa do Canaã.

Gol

O gol saiu após finalização de Michel Macedo pelo lado esquerdo aos 23 minutos do primeiro tempo. Matheus Poletine espalmou e a zaga tirou da grande área. Mas a bola acabou voltando para o Paysandu, assim, o zagueiro bicolor ajeitou e chutou para o gol, a bola foi desviada e matou o goleiro do Canaã, com isso, o Papão fez 1 a 0.

Após o gol, o Bicola ficou mais solto na partida e passou a dar mais trabalho para o Canaã com lances de perigo para a defesa do Falcão.

Segundo tempo

O Paysandu voltou sem Robinho, que deu lugar a Juninho. O time bicolou iniciou a segunda etapa mais forte. O Canaã parecia ter sentido o gol e o Papão aproveitou para criar mais jogadas. Em um dos lances de perigo do Bicola, Kevyn recebeu uma sobra de bola na grande área e soltou um chute forte, que passou bem perto da trave do Canaã.

O Canaã começou a reagir. O técnico Léo Goiano também fez mudanças na equipe, colocou Zé Paulo no lugar de Vini Santos e Vidal substituiu Derian, e o time passou a criar mais oportunidades de gols, contudo, sem efetividade.

Calor

O calor em campo foi um momento que afetou os jogadores, especialmente os atletas do Papão que não estão acostumados com a temperatura no estádio Rosenão, em Parauapebas. O jogo teve duas paradas para a hidratação dos atletas.

Chances de gols

O Bicola seguiu com a posse de bola e controlando o resultado do jogo. O Paysandu quase aumentou o placar após cobrança de falta de João Vieira. Juan Ribeiro recebeu e finalizou com uma bicicleta. A bola passou à esqueda do goleiro Matheus e quase saiu o segundo gol do Papão.

Logo depois, em jogada de Juan Ribeiro, passou para Edilson e Esli Garcia, que entrou no segundo tempo, empurrou para o gol, mas o juiz marcou impedimento do venezuelano.

O Paysandu passou a ter mais chances de aumentar o placar do que o Canaã de empatar. No entanto, o ataque bicolor parou no goleiro Matheus Poletine, que fechou o gol e foi o destaque da partida.

Empate

Mesmo com o Papão controlando a partida, o Canaã conseguiu o empate, nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, com Zé Paulo. Com isso, o o Falcão segue vivo na luta contra o rebaixamento no Pazarão.