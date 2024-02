Paysandu: Hélio dos Anjos reafirma mudanças no time, mas critica resultado: 'não foi normal'

Na visão do técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu poderia ter saído de campo com um placar favorável, não fosse as inúmeras oportunidades de gol desperdiçadas. Essa foi a avaliação do treinador após o empate em 1 a1, na partida realizada no Rosenão, em Parauapebas. A igualdade no placar, no entanto, manteve o Paysandu na liderança do Parazão, agora com 17 pontos.

"Resultado de jogo pode até falar que foi normal, agora a nossa produtividade ofensiva, aí não é normal. Você não pode fazer um jogo nas características de um goleiro que nós jogamos, ter sete, oito chances e não definir. É melhor ter duas jogadas e definir. Isso tem acontecido em alguns jogos. Corremos esse risco lá em Cametá, com a predominância territorial, mas não faz o gol", disse o técnico, que reconheceu a força do adversário, sobretudo na parte defensiva.

"O goleiro dele teve uma performance positiva, mas tivemos chance de fazer melhor. Eu tinha que fazer isso, era necessário. É bom a gente rodar, fiz algumas mudanças e isso já estava programado desde o Cametá. Temos todas as condições de recuperar no último jogo contra o Castanhal. Agora temos condições de nos focar totalmente na Copa do Brasil, que é a competição mais importante no momento".

Na visão dele, faltou aos seus comandados maior tato na última bola. Para este jogo, Hélio fez várias mudanças no time titular, incluindo na defesa e ataque. Além disso, o treinador comentou que o lance de gol anulado, após conclusão de Esli Garcia, não estava impedido, como visto pela arbitragem, ainda que o empate não tenha sido definido pela mesma.

"Você não pode jogar futebol do jeito que as pessoas jogam. Nós fazemos muita intensidade, então você precisa eliminar o adversário fazendo gols. Se tivéssemos feito o segundo com o Leandro, os demais que o goleiro defendeu de frente, ai liquidava com o adversário, mas deixamos ele sonhar com o gol. Não é transferir a responsabilidade, mas teve um caso com o Esli, sabidamente não estava impedido. Já vimos o lance, o homem do primeiro pau deu condições para ele. Mas não foi a arbitragem a causadora do empate, mas sim os jogadores".

Na próxima quinta-feira (29), o Paysandu faz sua estreia na Copa do Brasil contra a equipe do Ji-Paraná, no estádio Biancão, em Rondônia. Para o duelo, Hélio quer o time atento, haja vista os últimos resultados que eliminaram times considerados favoritos, entre eles o Remo, que perdeu para o Porto Velho-RO, e o Coritiba, eliminado pelo Águia de Marabá.

"Sempre muito cuidado e estamos tendo. Daqui a pouco pode acontecer um desastre, mas não é por falta de cuidados. O Remo e o Coritiba não saíram por falta de cuidado, mas sim pela competição. Vamos usar todas as formas para conseguir a classificação", encerra.