Sem Nicolas e com mudanças na defesa, Paysandu está escalado para o jogo contra o Canaã

O Paysandu está escalado para enfrentar o Canaã neste sábado (24), pela sétima rodada do Campeonato Paraense. Com era esperado, o treinado Hélio dos Anjos promoveu algumas mudanças no time, que já está matematicamente classificado para a próxima fase.

O destaque é para a substituição do artilheiro Nicolas, que não está relacionado para a partida. Hyuri vai começar jogando pelo Papão, ao lado de Jean Dias e Leandro.

Além disso, o zagueiro Carlão voltou para a defesa do Papão após se recuperar de lesão. Matheus Nogueira fica à frente do gol. O jogo entre Paysandu e Canaã ocorre neste sábado (24), às 16h, no estádio Rosenão, em Parauapebas.

Confira a escalação completa

escalação paysandu Divulgação / Paysandu