Saiba quem será o adversário de Paysandu ou Ji-Paraná-RO na segunda fase da Copa do Brasil

O Paysandu entra nesta quinta-feira (29), fora de casa, contra o Ji-Paraná-RO, às 21h30, na estreia da Copa do Brasil. O Papão tenta a classificação para a segunda fase da competição nacional e também embolsar uma cota de R$1.400 milhão. Caso o Paysandu passe de fase, ele irá enfrentar o Juventude-RS.

A equipe da Série A do Campeonato Brasileiro empatou em 0 a 0 com o Iguatu-CE, na noite de ontem e avançou de fase na competição nacional. Caso o Paysandu passe pelo Ji-Paraná, o confronto será na casa do Juventude, na cidade de Caxias do Sul (RS).

O Papão possui a vantagem do empate para seguir na competição.