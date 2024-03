Copa do Brasil Sub-17: Paysandu x São Paulo-AP jogam em Belém; veja o valor do ingresso

A quinta-feira (28) será de estreias do Paysandu na Copa do Brasil. Além do time profissional encarar o Ji-Paraná-RR, fora de casa, às 21h30, pela primeira fase da competição nacional, a equipe Sub-17 também terá seu primeiro compromisso na Copa do Brasil. Os garotos do Papão recebem o São Paulo-AP, às 16h, no Estádio da Curuzu, também em jogo único, valendo vaga nas oitavas de final do torneio.

Ao todo são 32 equipes na disputa da Copa do Brasil Sub-17 e, assim como a competição profissional, ela é toda disputada no sistema de “mata-mata”. A primeira fase reserva todos os confrontos nesta semana, com um total de 16 partidas. O Papão, atual campeão paraense da categoria, terá pela frente o São Paulo-AP. Quem vencer avança na competição. Em caso de empate a vaga na próxima fase será decidida nas cobranças de pênaltis.

O Paysandu divulgou em suas redes sociais, que o torcedor bicolor poderá acompanhar a equipe na competição. Os ingressos para Paysandu x São Paulo-AP, estão disponíveis somente no site Ingresso SA, no valor de R$20. Os torcedores que irão acompanhar o Papão da Curuzu, terão acesso somente ao setor de cadeiras do estádio.

Caso o Paysandu avance na competição, terá pela frente a equipe do Maranhão-MA, que passou pelo Batalhão-TO, nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. A partir da segunda fase 9oitavas de final), todas os confrontos serão de ida e volta.