Paysandu estreia na Copa do Brasil Sub-17 contra o São Paulo-AP

A tabela básica da Copa do Brasil Sub-17 foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o Paysandu enfrentará o São Paulo-AP na estreia da competição nacional. O representante paraense enfrentará o tricolor no dia 28 de fevereiro, em local ainda não definido.

Participarão do campeonato 32 equipes, distribuídas ao longo de cinco fases. Os primeiros confrontos serão em partida única, e os vencedores avançarão para as oitavas de final, com jogos de ida e volta no formato de eliminação direta. A decisão está agendada para o dia 1º de maio.

O Paysandu assegurou sua vaga ao vencer o Parazão Sub-17 diante do Santa Rosa.

Times participantes

Acre: Galvez-AC

Alagoas: CRB

Amazonas: Amazonas FC

Amapá: São Paulo-AP

Bahia: Vitória

Ceará: Ceará SC

Distrito Federal: Capital-DF

Espírito Santo: Porto Vitória

Goiás: Goiás

Maranhão: Maranhão

Minas Gerais: Cruzeiro e América-MG

Mato Grosso do Sul: Costa Rica-MS

Mato Grosso: Operário-MT

Pará: Paysandu

Paraíba: Centro Sportivo Paraibano

Pernambuco: Sport

Piauí: Picos

Paraná: Athletico Paranaense e PSTC

Rio de Janeiro: Fluminense e Vasco

Rio Grande do Norte: ABC-RN

Rondônia: Sant Germain

Roraima: Associação Esportiva Real

Rio Grande do Sul: Grêmio e Internacional

Santa Catarina: Criciúma

Sergipe: Santa Cruz-SE

São Paulo: Corinthians e São Paulo

Tocantins: Batalhão