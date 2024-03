Paysandu empata com Ji-Paraná, mas consegue se classificar à segunda fase da Copa do Brasil

O Paysandu está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. A vaga, no entanto, não foi garantida de forma tranquila. O Papão empatou, nesta quinta-feira (29), em 0 a 0 com o Ji-Paraná-RO, no estádio Biancão, em Rondônia, em uma partida de pouca criatividade. Ajudado pelo regulamento, que dá ao visitante a vantagem do empate, o Bicola se tornou o segundo paraense a avançar no torneio.

Com a classificação, o Papão arrematou uma gorda cota de premiação. Além do R$ 1.312,5 milhão garantidos por participar do torneio, o Lobo conquistou mais R$ 1,47 milhão por chegar à segunda fase, que ainda terá data divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mesmo com a tabela detalhada ainda não divulgada, o Paysandu já sabe qual será seu adversário na próxima etapa da competição. O Bicola vai encarar o Juventude-RS, que se classificou após também empatar sem gols com o Iguatu-CE. A partida será disputada em Caxias do Sul.

Técnico diferente

O auxiliar técnico Edu Capixaba foi quem vai comandou o Paysandu na partida contra o Ji-Paraná. O treinador bicolor, Hélio dos Anjos, cumpriu o primeiro dos nove jogos de suspensão em torneios organizados pela CBF. A punição ao comandante bicolor foi determinada no ano passado.

Hélio foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ofensa e palavras homofóbicas proferidas contra a arbitragem na partida entre Paysandu e Volta Redonda, que ocorreu no dia 3 de setembro, válida pela 1ª rodada do quadrangular da Série C. O resultado do julgamento foi a punição do técnico em nove jogos de suspensão e multa de R$20 mil.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi morno no Biancão. Apesar de ter mais posse de bola, o Paysandu pouco ameaçou o Ji-Paraná, que também não ofereceu reação. Por vezes, parecia que a equipe bicolor estava acomodada com o resultado, que lhe garante a classificação, segundo o regulamento da Copa do Brasil.

A falta de imposição do Paysandu foi latente desde os primeiros minutos de jogo. Com os zagueiros mais avançados, a comissão técnica bicolor tentava sufocar o adversário, mantendo vários jogadores no campo de ataque. No entanto, a bola pouco circulou pelo setor de criação bicolor e as raras chances de perigo alviceleste foram geradas em bolas cruzadas na área.

A primeira oportunidade real de gol ocorreu só aos 25 minutos, quando Wanderson cabeceou a bola contra a meta do goleiro Lupita após Robinho cobrar falta na área. Outra chance boa para o Papão ocorreu aos 46 minutos, quando Nicolas recebeu cruzamento na medida em plena pequena área. O centroavante cabeceou e Lupita faz grande defesa.

Já o Ji-Paraná pouco ofereceu perigo ao Papão. O atual vice-campeão rondoniense tinha dificuldade de trocar mais de três passes no meio-campo. A única chance de perigo do Galo Azul ocorreu aos 28 minutos, quando Yan recebeu em profundidade, após falha de Wanderson, mas Kevyn conseguiu afastar já na cara do gol de Matheus Nogueira.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Paysandu foi um time mais agressivo do que na etapa inicial. Além das modificações feitas pela comissão técnica na equipe, o Bicola voltou com outra postura e enfileirou gols perdidos. Na reta final da partida, como era beneficiada pelo empate, a equipe alviceleste recuou e passou a administrar o resultado. O Ji-Paraná até tentou esboçar uma reação, mas muito na base do "abafa", que acabou não se transformando em gol.

Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Paysandu entendeu a dramaticidade de uma partida eliminatória. A equipe voltou com uma postura diferente, mais impositiva, com o objetivo de matar logo o placar. As principais chances desse período ocorreram aos 10 minutos e aos 14 minutos, ambas em jogadas de Robinho.

Com o passar do tempo, o Papão começou a pressionar ainda mais o adversário. Nesse período, pode-se dizer que o Bicola teve azar em não tirar o zero do marcador. Muitos lances não se tornavam gols por conta de uma finalização errada, ou porque paravam nas boas defesas do goleiro Lupita. Exemplo disso ocorreu nos minutos 22 e 26, quando Robinho e Lucas Maia foram barrados pelo arqueiro do Galo Azul.

Na reta final de jogo, o Paysandu passou a administrar o resultado. Com o placar favorável, devido ao regulamento da competição, o Papão diminuiu o ímpeto ofensivo e passou a tentar circular a bola pelo campo. O Ji-Paraná, nesse período, cresceu no jogo, mas não podemos dizer que o time chegou a dar sustos no Bicola. As chances mais claras dos mandantes foram em cobranças de escanteio, que não surtiram efeito. Resultado final: empate em 0 a 0 e classificação bicolor.

Ficha técnica

Ji-Paraná 0 x 0 Paysandu

1ª fase da Copa do Brasil de 2024

Data: 29 de fevereiro

Hora: 21h30

Local: Estádio Biancão, em Ji-Paraná (RO)

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto árbitro: Thiago do Carmo Brasil (RO)

Gols: não houve

Cartões amarelos: Irlan (JIP); Gabriel Bispo e Biel (PAY)

Cartões vermelhos: não houve

Ji-Paraná: Lupita; Adriano Apodi (Arisson), Nildo, Sávio e Weverton Goduxo (Bruno Nascimento); Cleidson Pink (Boby), Raul Muller (Ruan Costa), João Pedro e Irlan; Yan Chaves (Rafinha) e Douglas. Técnico: Omar Feitosa.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson (Michel Macedo), Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares e Robinho (Biel); Bryan Borges (Vinícius Leite), Jean Dias (Ruan Ribeiro) e Nicolas. Auxiliar técnico: Dudu Capixaba