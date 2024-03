Paysandu vence o São Paulo-AP na Curuzu e avança às oitavas da Copa do Brasil Sub-17

O Paysandu venceu o São Paulo-AP pelo marcador de 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (29), no Estádio da Curuzu, em Belém, em jogo único, válido pela primeira fase da Copa do Brasil da categoria Sub-17. Com o resultado, a equipe alviceleste avançou na competição nacional e despachou os amapaenses.

O Papão da Curuzu chegou ao gol ainda no primeiro tempo. Luciano recebeu passe dentro da área pelo lado direito, tentou o drible buscando a linha de fundo e foi derrubado pelo zagueiro do São Paulo-AP. O árbitro assinalou o pênalti e Pedro, capitão do Paysandu, cobrou forte, no canto esquerdo e marcou o gol da classificação do clube bicolor.

A equipe paraense está agora entre os 16 melhores clubes da Copa do Brasil Sub-17 e terá pela frente nas oitavas de final o Maranhão-MA, que eliminou a equipe do Batalhão-TO nas disputas de pênaltis, após empate em 2 a 2. Nesta segunda fase, os confrontos passam a ser disputados no sistema de ida e volta e estão marcados para os dias 6 e 13 de março, mas ainda sem horários e locais definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda restam quatro partidas para finalizar a primeira fase e definir os confrontos.

Veja outros resultados da Copa do Brasil Sub-17

Maranhão-MA (4) 2 x 2 (1) Batalhão-TO

Fluminense-RJ 4 x 0 Porto Vitória-ES

América-MG 2 x 1 Capital-DF

Ceará-CE 4 x 0 Santa Cruz-SE

Sport-PE 6 x 0 CSP-PB

Athletico-PR 6 x 0 Costa Rica-MT

Vitória-BA (3) 0 x 0 (4) ABC-RN

Amazonas-AM 2 x 1 Sant German Academy-RO

São Paulo-SP 4 x 1 PSTC-PR