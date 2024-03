Em busca do tetra, Paysandu estreia na Copa Verde contra o Rio Branco-AC, na Curuzu

O Paysandu inicia hoje mais uma jornada na Copa Verde, torneio regional que reúne 24 participantes das regiões Centro-Oeste, Norte, além do Espírito Santo. O adversário desta noite é a equipe do Rio Branco, que desembarcou na capital paraense na manhã desta terça (5). O duelo começa a partir das 20 horas, direto do estádio da Curuzu, na capital paraense.

A partida põe frente a frente dois times que, por anos, cultivaram o aspecto de clássico do futebol nortista. Hoje, no entanto, eles seguem jornadas distintas no cenário nacional. O Paysandu está na Série B, enquanto o rival classificou-se para a Série D após o título estadual. Em relação a Copa Verde, o Papão ainda é o maior campeão, com três títulos. Já o time Estrelão tenta melhorar a campanha de 2016, quando chegou às quartas de final.

Apesar das diferenças, os dois times possuem números expressivos e semelhantes ao longo da história. O Rio Branco foi o primeiro campeão da extinta Copa Norte, em 1997. Já o Paysandu foi o último clube a conquistar a taça, no ano de 2022. No cenário estadual, ambos despontam na condição de maiores vencedores de seus respectivos torneios, com 49 títulos para cada.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos, que cumpre suspensão e dá lugar ao auxiliar Dudu Capixaba, já disse que o time virá com força máxima nesta e em todas as competições nacionais programadas para este ano. Isto quer dizer, na prática, um time com Jean Dias e Nicolas no ataque, donos de nove gols em oito jogos. Se o ataque vai bem, a defesa também tem dado bons frutos, ganhando o status de defesa menos vazada no Parazão, com apenas dois gols tomados.

A equipe do Rio Branco, por sua vez, já está no Pará. Em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis. A delegação do Estrelão embarcou com 18 atletas, mas o técnico Vaguinho Santos deve manter segredo em relação ao time, montando a onzena apenas no último treino com bola. O classificado entre Rio Branco e Paysandu vai enfrentar o Manaus ou o Tocantinópolis-TO nas quartas de final da competição. O Rio Branco garantiu a vaga nas oitavas de final após vencer o Águia de Marabá-PA por 2 a 0, fora de casa, enquanto o Papão da Amazônia entrou nas oitavas de final por estar entre os melhores colocados no ranking da CBF.

Ficha Técnica

Data: 06/03/2024

Hora: 20h

Local: estádio Banpará Curuzu

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares e Biel; Bryan Borges, Jean Dias e Nicolas.

Auxiliar técnico: Dudu Capixaba

Rio Branco-AC: Evandro Gigante; Índio, Uberaba, Saulo, Joel; Querobino, Tony, Jackson, Robert; Dunha e Felipe Andrade.

Técnico: Vaguinho Santos