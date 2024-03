CBF altera data de jogo entre Paysandu e Juventude-RS na Copa do Brasil

O jogo entre Paysandu e Juventude-RS, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, teve a data e horário alterados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade divulgou no final da tarde desta segunda-feira (4), que o confronto seria adiado em um dia. Agora, a partida será realizada na quarta-feira (13), às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Inicialmente, o jogo estava marcado para a terça-feira (12), às 20h. A CBF não informou o motivo da alteração na data e horário e apontou que foi "ajuste de tabela". No mesmo dia em que ocorreria a partida entre Paysandu e Juventude-RS está marcado o duelo do Caxias do Sul contra o Bahia, na mesma cidade.

O Paysandu avançou para a segunda fase da Copa do Brasil após empatar com o Ji-Paraná em 0 a 0 na última quinta-feira (29). O Juventude também seguiu na competição após um empate sem gols com o Iguatu-CE.

CBF modificou a data do jogo do Paysandu (Reprodução / CBF)

Vale destacar que na segunda fase, os confrontos serão com partidas únicas, assim como foi na primeira, contudo, o time visitante não terá mais a vantagem de empate. Assim, caso o jogo termine empatado no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Na Copa do Brasil, o Pará segue sendo representado pelo Papão e pelo Águia de Marabá que venceu o Coritiba na primeira fase. Caso os times paraenses avançem para a terceira etapa da disputa, ele garatem os times já podem ter uma premiação milionária, de R$ 2,205 milhões.