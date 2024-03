Após marcar o primeiro gol pelo Paysandu, Jean Dias se diz realizado: 'Vai ficar na memória'

Das oito partidas disputadas pelo Paysandu na atual temporada, em sete o atacante Jean Dias foi titular. Excetuando a estreia em 2024, contra o Santa Rosa, o atacante tem sido figura de destaque no elenco bicolor, mas, faltava um detalhe que não o deixava sossegar: o gol. A espera, no entanto, foi encerrada contra o Castanhal, no último domingo (3), ocasião da vitória bicolor por 3 a 0, confirmando o Papão da Amazônia como líder absoluto do Parazão.

Nesta segunda-feira (4), após a reapresentação do elenco, o atacante conversou com a imprensa e não escondeu a emoção em marcar o primeiro gol com a camisa bicolor. "Estou muito honrado em poder ajudar os companheiros a cumprir os objetivos que o professor passou. E ontem, com certeza, foi um dia que ficou marcado na minha carreira, por poder fazer um gol com essa camisa e para essa torcida", comentou o Jean, que vem formando uma dupla de sucesso com Nicolas, o artilheiro do time na temporada.

Já classificado, o Paysandu agora se prepara para as quartas de final do Parazão, onde enfrenta o Bragantino, ainda sem local definido. Depois de uma sequência de jogos longe de casa, o bicolor paraense terá o calor de sua torcida, possivelmente nos dois jogos, dado o impasse na escolha do local do jogo de ida e pela negativa do Paysandu em jogar em Bragança devido à condição do gramado de jogo. Assim, abre-se uma possibilidade para que os dois jogos sejam em Belém, deixando a torcida ouriçada com o possível encontro.

"Nós sabemos da nossa força dentro de casa e a nossa torcida nos empurra o tempo todo para a vitória, para que a gente dê o melhor. Com certeza a gente sabe que dentro de casa conseguimos colocar o nosso ritmo. Vamos trabalhar já na quarta-feira para conseguir a classificação", reforça Jean, que nem pensa em outro resultado diferente da vitória. "Tivemos algumas dificuldades fora devido ao campo, mas quando jogamos num campo melhor, a gente consegue executar o bom futebol, evoluindo assim constantemente".

Por fim, o atacante reforçou que o primeiro gol com a camisa bicolor aumenta a animação e a confiança com os próximos compromissos, onde o Paysandu vem passando ileso, sem nenhuma derrota na temporada. "O gol aumenta demais a confiança. Eu vinha tentando ajudar, contribuindo, mas o gol aumenta a confiança. Espero muito continuar nessa pegada e poder contribuir com os gols que o clube precisa para chegar nas vitórias e ir passando nas competições".