Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o jogo contra o Rio Branco, pela Copa Verde

O Paysandu terá o primeiro compromisso no ano pela Copa Verde. O maior vencedor da competição regional com três títulos, estreia contra o Rio Branco-AC, na próxima quarta-feira (6), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pelas oitavas de final em jogo único. A diretoria bicolor iniciou o período de vendas de ingressos e realiza promoção no primeiro lote.

A torcida do Paysandu pagará mais barato para acompanhar o Papão na estreia na Copa Verde. A diretoria do clube informou por meio das redes sociais que o valor do ingresso no primeiro lote custará R$30 a arquibancada e R$80 o setor de cadeiras. Os bilhetes estão disponíveis nas Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana e também pelo site.

Líder do Campeonato Paraense na primeira fase e classificado para as quartas de final, o Paysandu agora vira a chave a pensa na Copa Verde, competição que o clube conhece muito bem. O Papão é o maior vencedor do torneio com três conquistas e busca o tetra nesta temporada.

Como o Paysandu está em uma colocação melhor no ranking, o clube alviceleste, juntamente com mais sete equipes, entraram somente nas oitavas de final, sem precisar passar pela pré-Copa Verde. O adversário bicolor chegou às oitavas após eliminar o Águia de Marabá, na semana passada, pelo placar de 2 a 0, na cidade de Marabá (PA). As equipes que hoje estão em divisões distintas, com o Papão na Série B e o Estrelão na Série D, já se enfrentaram bastante pela Série C, no período entre 2008 e 2012. A última vez em que os clubes se encontraram foi em 2016, também pela Copa Verde, com duas vitórias do Paysandu. Em Belém triunfo por 1 a 0 e no Acre uma goleada bicolor por 5 a 2. Nesta temporada o Paysandu conquistou seu primeiro título da competição regional.

Paysandu x Rio Branco se enfrentam na próxima quarta-feira (6), na Curuzu, em Belém, às 20h, em jogo único. Quem vencer avança para as quartas de final, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo terá transmissão pela Rádio liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.