Sem jogar no Remo e no Paysandu, paraense Cocão ganha espaço no Vasco e confiança da torcida

O volante paraense Mateus Carvalho, o Cocão, vive um momento de afirmação no Vasco-RJ, clube que defende desde o ano passado. O jogador que é natural de Tucuruí (PA), distante 460 quilômetros da capital Belém, ganhou um incentivo a mais nesta semana. O atleta de 21 anos, terá novamente a companhia dos pais, dessa vez no Rio de Janeiro (RJ).

O pedido para que os pais estejam ao lado do volante foi um pedido da diretoria do Gigante da Colina. O jogador vem aos poucos ganhando espaço no time comandando pelo técnico Ramón Díaz. Nesse período em que está no Vasco, o atleta entrou em campo 17 vezes, nove delas no ano passado, período em que o clube estava passando por um sufoco no Campeonato Brasileiro e Cocão soube aproveitar as oportunidades e ajudou o clube da Colina se livrar do rebaixamento.

Mateus Carvalho, o "Cocão", é um dos destaques do Vasco (Daniel Ribeiro / CRVG)

Antes de acertar com o Vasco, Cocão estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Náutico-PE. No ano passado o meio-campista chegou ao clube carioca por empréstimo, porém, nesta temporada, o Vasco exerceu a compra do atleta e pagou o valor de R$2 milhões por 90% de seus direitos econômicos e contou com a chancela do treinador Ramón Díaz.

Agora desde o início dos trabalhos no clube alvinegro, Cocão participou da pré-temporada realizada no Uruguai e vem passando por desafios na carreira e após a concretização do vínculo com o Vasco, tinha uma condição que ele não poderia permanecer sozinho morando no Rio de Janeiro, por isso os pais de Cocão tiveram que mudar de estado para acompanhar de perto a evolução do filho, que aos poucos vai ganhando o coração do torcedor vascaíno.

Cocão já possui contrato com o Vasco até 2027 (Daniel Ramalho / Vasco da Gama)

O empresário do atleta, Roberto Dantas, disse que o jogador é tranquilo, mas que ele precisava desfrutar do Rio de Janeiro, porém com responsabilidade e de forma tranquila, além de poder contar com os pais, maiores incentivadores do jogador.

“Ele sempre foi muito acanhado, simples, mas quando entra em campo mostra ser outra pessoa. Encara todos os desafios. Ele vem enfrentando bem esses desafios no Vasco, evoluindo organicamente, sentindo o que é jogar num clube do nível do Vasco. Antes de ele ir para o Rio, eu alertei: ‘Mateus, vai acontecer isso, evita rede social, posta só o necessário e vai conquistando teu espaço no dia a dia. Torcedor é só emoção, o Vasco ali precisando de reforços. Ele tomou um susto no início’”, disse o empresário do jogador ao site GE Rio de Janeiro.

Cocão está no Vasco desde o ano passado e foi comprado pelo clube carioca (Leandro Amorim / Vasco da Gama)

Cocão jogou oito vezes neste ano e vem ajudando o Vasco no Carioca, onde o clube está próximo da classificação para as seminais, além da Copa do Brasil, já que o Gigante da Colina avançou para a segunda fase ao passar pelo Marcílio Dias-SC, nesta semana.

Apesar de ser paraense, Cocão nunca atuou por Remo ou Paysandu, as duas maiores forças do Estado. Seu início de carreira foi atuando pelo Independente de Tucuruí, o Galo Elétrico. Atuou pelo clube no Campeonato Paraense, Copa Verde, além da Série D em 2020. Já em 2021 disputou novamente o Parazão e se transferiu para o Miramar-PB. Em seguida foi jogar na base do Náutico-PE, atuou o Brasileiro Aspirantes pelo Timbu, até jogar pela equipe profissional em 2022 e 2023.O meiocampista possui contrato com o Vasco até o fim da temporada 2027.