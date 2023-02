Pikachu marca e presenteia torcedor com camisa após vitória do Fortaleza na Copa do Nordeste; vídeo

Revelado nas categorias de base do Paysandu, o meia Yago Pikachu foi protagonista mais uma vez neste final de semana. Na sexta-feira (17), o jogador marcou um dos gols da vitória do Fortaleza sobre o CSA-AL, pela Copa do Nordeste. Ao final do jogo, o paraense ainda presenteou um jovem torcedor tricolor com a camisa e a braçadeira de capitão usadas na partida.

O momento foi registrado pela página oficial do Fortaleza no Instagram. No vídeo, o paraense fala da importância do resultado e lembra a necessidade do Fortaleza entrar bem em campo na semana que vem, na estreia pela Copa Libertadores.

"O importante é continuar vencendo, independente de fazer gol ou não. Não sei se matematicamente, mas demos hoje um grande passo pra classificação. Agora vamos em busca do primeiro lugar. Temos outro jogo importante na próxima semana, que é a estreia na Libertadores. Vamos buscar um bom resultado fora de casa, pra decidir perto do nosso torcedor e avançar de fase", disse.