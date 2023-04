Paraenses Rony, Yago Pikachu e Paulo Henrique Ganso conquistam títulos estaduais

O último final de semana foi de muitos títulos estaduais pelo país. Destaques para o Paulistão e o Cariocão, que tiveram o Palmeiras-SP e o Fluminense-RJ como grandes campeões, destaque para alguns paraenses campeões com o Verdão e o Tricolor. Outros estaduais também foram decididos e com paraenses levantando taça.

No Campeonato Carioca, o Fluminense-RJ reverteu a vantagem do Flamengo-RJ obtida na primeira partida. O clube rubro-negro podia perder por um gol de diferença, mas acabou goleando e vencendo por 4 a 1, conquistando o bicampeonato carioca. No Tricolor das Laranjeiras, dois paraenses fazem parte do elenco. O zagueiro Vitor Mendes e o meia Paulo Henrique Ganso.

Já no maior estadual do Brasil, o Palmeiras despachou o Água Santa-SP. O clube alviverde havia perdido o primeiro jogo por 2 a 1, mas tratou logo de acabar com a possibilidade de “zebra” e enfiou 4 a 0 e garantiu mais uma taça. Destaque para o paraense Rony, revelado na base do Remo, que conquistou mais uma taça para a sua vasta coleção defendendo as cores do Verdão.

No Nordeste tivemos a decisão do Campeonato Cearense, entre Fortaleza x Ceará. No primeiro jogo o Leão do Pici venceu o Vovô Alencarino por 2 a 1 e garantiu a vantagem do empate. No jogo de volta, na Arena Castelão, o Ceará abriu 2 a 0 no placar, mas deixou o Fortaleza empatar, já na reta final da partida. Na equipe do Tricolor do Pici está o lateral-direito Yago Pikachu, ex-Paysandu, que garantiu mais um troféu para a sua coleção defendendo o Leão.