Com 27 anos completados nesta terça (5), volante do Paysandu só quer festa ao fim da temporada

Nesta quarta-feira (6), o Paysandu entra em mais uma disputa, agora em busca do tetracampeonato da Copa Verde. Após triunfar nos anos de 2016, 2018 e 2022, o Papão espera abocanhar mais uma taça, contando agora com um elenco estável, formulado para brigar na Série B, com o auxílio de jovens e veteranos. Nesse contexto, o volante Gabriel Bispo vem despontando como peça chave no time titular de Hélio dos Anjos. Aos 27 anos completados nesta terça (5), o defensor fez um breve balanço da carreira.

"Com o tempo, a gente vai ganhando experiência, maturidade. Graças a Deus pude conhecer outras culturas, sociedades e aprender um pouco de cada. Me sinto mais experiente do que quando comecei a minha jornada no futebol. Sou grato pelas amizades e relações que construí ao longo do tempo. Às vezes a gente tem momentos difíceis, mas hoje sou muito feliz e grato a Deus pela carreira e pela minha vida", diz o volante, que destaca a chegada ao bicolor paraense e toda expectativa sobre a torcida e a pressão de vestir a camisa azul-celeste.

"Já tinham me falado, mas a gente só pode falar quando passa e agora eu estou passando, sentindo toda essa responsabilidade. Tem chamado bastante atenção esse início de campeonato como eles se comportam. A torcida apoia dentro e fora do Pará. Para nós é muito importante ter o apoio da nossa torcida. Isso nos motiva a dar o melhor dentro de campo", Amanhã à noite, novamente com o apoio do torcedor, o Papão recebe o Rio Branco-AC, ignorando qualquer sinal de favoritismo.

"Temos que ter humildade e saber que não conquistamos nada no momento. Eu acho que temos que ter os pés no chão. Estamos indo degrau por degrau, trabalhando diariamente, pois todas as competições são difíceis. Os adversários são muito bons, então, temos que deixar para comemorar somente no final", avisa. Para ele, o maior desafio até o momento tem sido a qualidade dos gramados, daí parte da alegria de jogar em casa.

"Jogar em um gramado ruim atrapalha não só a gente, mas, também o outro time. Nós temos um time bastante técnico e quando pegamos campo com muita dificuldade, é difícil impor nosso futebol, ao contrário de quando temos um gramado melhor. O gramado muito duro, seco, atrapalha não só a gente, mas os outros, o árbitro e o torcedor", detalha. A partida contra o time acriano começa às 20 horas.