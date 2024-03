Presidente do Bragantino garante jogo de ida das quartas, contra o Paysandu, no estádio Diogão

A decisão dos locais dos jogos para as quartas de final do Campeonato Paraense continua passando por insistentes ajustes, até a configuração final, que deverá ser divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) até esta terça-feira (5). Em uma das chaves, Paysandu e Bragantino se enfrentam em dois momentos. O primeiro deles, ao que tudo indica, será mesmo no estádio Diogão, em Bragança, no sábado (9).

A escolha do local, inicialmente, vai contra o interesse do Paysandu, que já havia demonstrado contrariedade ao Diogão, que sofre com as condições de gramado pouco amistosas. Apesar disso, o próprio presidente do Tubarão, Cláudio da Van, disse que o martelo já foi batido, com a anuência do Papão da Amazônia.

"O jogo do Bragantino contra o Paysandu será em Bragança, às 15h30 do sábado. Já acertamos com a Federação e o Paysandu está ciente. Eles vêm para Bragança na sexta-feira (8). Falei com o presidente Maurício Ettinger, que é meu amigo particular. Estamos fazendo algumas melhorias para receber os times visitantes", disse o dirigente em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal.

Da Van destacou ainda que, no último final de semana, ocasião da vitória sobre o Remo, o estádio apresentou algumas dificuldades, mas nada que não possa ser resolvido até o início da próxima fase do estadual. "Ontem (domingo), conta o Remo, tivemos alguns imprevistos, mas nada de anormal. Então o jogo está confirmado para Bragança, às 15h30 do sábado", encerra.

Paysandu e Bragantino fazem um dos jogos das quartas de final do Parazão. O bicolor da capital se classificou em primeiro, com 20 pontos, enquanto o Bragantino foi o último, com nove.