Com mudanças na defesa, Hélio dos Anjos define Paysandu para a estreia na Copa Verde

O técnico Hélio dos Anjos definiu os 11 titulares que iniciam a partida desta quarta-feira (6), contra a equipe do Rio Branco-AC, pela Copa Verde. O comandante bicolor fez mudanças no sistema defensivo, com a entrada de Diogo Silva no gol e Bryan Borges na lateral-direita, na vaga antes ocupada por Edílson.

O duelo começa às 20 horas e você pode acompanhar as emoções da partida na cobertura Lance a Lance de O Liberal.