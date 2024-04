Bairros de Belém e Ananindeua ficam sem energia entre terça e quarta-feira; veja onde

Nesta terça (23) e na quarta-feira (24), áreas de alguns bairros de Belém e Ananindeua terão a energia elétrica desligada, por algumas horas, para a manutenção na rede. Segundo a concessionária Equatorial Pará, para evitar possíveis acidentes e transtornos à população, os reparos serão realizados em etapas e horários diferentes.

Dentre os bairros de Ananindeua que terão áreas afetadas: Una, Centro, Coqueiro, além de trechos da zona rural, incluindo Ilha de João Pilatos e as comunidades Viçosa, Vila Nova Esperança e Igarapé Grande. Dentre os bairros de Belém: Jurunas e Coqueiro.

VEJA MAIS:

Conforme a Equatorial, nos serviços de manutenção serão realizadas substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros.

A concessionária de energia orientou que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 23 a 24 de abril:

Ananindeua

Bairro: Una

Data: terça-feira, 23

Horário: 8h10 às 9h40

1. Rua Haroldo Veloso, entre rua Presidente Vargas e rua Erasmo Braga.

2. Ruas: Coronel Neves e Erasmo Carlos, entre rua Erasmo Dias e passagem Peter Pan.

3. Rua Erasmo Braga, entre rua Haroldo Veloso e rua Erasmo Carlos.

Zona rural

Data: terça-feira, 23

Horário: 9h05 às 15h05

1. Ilha de João Pilatos.

2. Comunidades: Viçosa, Vila Nova Esperança e Igarapé Grande.

Bairro: Centro

Data: quarta-feira, 24

Horário: 8h10 às 9h40

1. Rua João Batista.

2. Passagem União.

Bairro: Coqueiro

Data: quarta-feira, 24

Horário: 8h15 às 9h45

1. Passagem São Benedito, entre rodovia Mário Covas e passagem Santa Lúcia.

2. Passagem Miranda, da passagem Santana até o final.

3. Passagem Regina Alencar, entre as passagens São Benedito e Santana.

4. Passagem Santana, da passagem Regina Alencar até o final.

5. Travessa São Pedro, entre as passagens São Benedito e Pau D’arco.

Belém

Bairro: Jurunas

Data: quarta-feira, 24

Horário: 9h10 às 15h10

1. Passagem: Santa Luzia.

Bairro: Coqueiro

Conjunto: Satélite

Data: quarta-feira, 24

Horário: 10h40 às 12h10

1. Ruas: Ns Nove e Ns Dez, entre travessa We Sete e travessa We Dez.

2. Travessas: We Sete, We Oito, We Nove e We Dez, entre rua Ns Nove e Ns Dez.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)