Travessia na avenida Centenário é arriscada por falta de sinalização, denuncia Rafael Nascimento

Pela segunda vez, o assistente administrativo Rafael Nascimento, de 31 anos, está denunciando a falta de sinalização na avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, em Belém. No sentido que dá acesso às avenidas Centenário e Augusto Montenegro a situação permanece a mesma: não há sinalização, a faixa de pedestre está completamente apagada.

"Nada foi resolvido, a Semob disse que mandaria uma equipe para verificar a situação, se mandou, a gente não sabe. E se veio nunca resolveu porque é um problema simples, é só para pintar novamente a faixa de pedestres, ajeitar toda sinalização da Centenário e fiscalizar. Eles dizem que fiscalizam, mas não é verdade. Não fiscalizam, não tem em nenhum horário agente de trânsito aqui, nem nos horários de pico, de manhã cedo e no final da tarde", desabafa Rafael.

O denunciante conta que há três dias o semáforo parou. "Isso interfere na travessia dos pedestres e também no fluxo do trânsito, porque tem um retorno bem aqui. Então o que já era ruim, piorou ainda mais com essa situação. A movimentação é intensa aqui, entrada e saída da cidade. Inclusive está sendo reformada uma creche aqui, então, como vão retornar as aulas desta creche nesta situação? ", questiona Rafael.

A situação é preocupante, pois acidentes são constantes no local, mesmo quando a sinalização está funcionando, sem semáforos, o período fica redobrado. "Inclusive, no final de semana houve um acidente com um rapaz de moto. Aqui é comum ter acidentes, pela imprudência, pela falta de sinalização, porque até mesmo o motorista prudente não sabe onde está a faixa de pedestre, não sabe a divisão. Por incrível que pareça, uma avenida tão importante de caminho para o Mangueirão, está completamente abandonada", lamenta.

“Pedimos que a Semob venha até a avenida Centenário, pinte faixa de pedestre novamente e, principalmente, fiscalize com radares ou coloque agente de trânsito aqui, pelo menos nos horários de mais intensidade no trânsito”, finaliza.

A reportagem de O Liberal, procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para falar sobre o assunto, mas até fechamento desta edição não houve retorno.

