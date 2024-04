Pintor Nelson Trindade reclama de buraco na rua Diogo Móia, em Belém

Um buraco localizado no meio da rua Diogo Móia, no bairro do Umarizal, em Belém, está causando desconforto aos motoristas. A via é bastante movimentada e a situação já é antiga, segundo o denunciante, Nelson Vieira, de 59 anos.

Nelson é pintor e trabalha em uma oficina bem em frente ao buraco. "Tem mais de um ano esse buraco, nunca fizeram serviço aqui, já aconteceram vários acidentes. Os carros vêm em velocidade e caem nesse buraco. Quebra toda frente do carro", diz o pintor, que trabalha há 43 anos no bairro.

O trabalhador mora em Ananindeua, mas todos os dias vem para a capital trabalhar. "Isso aí ajeitam mas nunca presta, quando chove fica pior, cheio de água, alaga tudo, forma uma bacia de água. A vida toda isso, as pessoas vem e caem aí dentro, aí não tem condições. Quando vão ajeitar isso? nunca", questiona o trabalhador.

(Reprodução: Bruno Macedo)

No local a população improvisou uma sinalização com pneus e paus para evitar acidentes. "Já teve uma menina que caiu dentro desse buraco. É complicado, aqui é o centro de Belém", fala.

O pintor diz que várias vezes a população buscou ajuda do órgão competente, mas nunca foi feito o serviço de ajuste no local. "As pessoas que moram aqui próximo já tentaram fazer contato com as autoridades, mas ninguém faz nada. A gente nem se preocupa mais em ir atrás disso. Queria que ajeitassem a nossa cidade que está imunda, principalmente esses buracos, a gente que tem carro, sofre no dia a dia com isso, tá muito sujo e só buraco", lamenta Nelson.

(Reprodução: Bruno Macedo)

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

