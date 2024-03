Pintor reclama da falta de estrutura em parada de ônibus na Almirante Barroso

A realidade enfrentada pelos usuários do transporte público na parada de ônibus localizada na avenida Almirante Barroso, entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas, bairro do Marco, sentido Belém/Ananindeua, é evidente. A falta de estrutura adequada torna esse ponto um desafio diário para os passageiros, que ficam sem qualquer proteção.

Pedro Rodrigues Barros, 45 anos, trabalhador da construção civil, é um dos muitos usuários que se veem obrigados a enfrentar sol e chuva devido à ausência de cobertura na parada. “É o jeito ficar na chuva porque não tem cobertura”, lamenta Pedro, enquanto aguardava o ônibus, torcendo para que a chuva não aumentasse na noite desta sexta-feira (22), quando a equipe do “Você Repórter” esteve no local.

Jeferson Machado, 34 anos, pintor, também compartilha da mesma dificuldade. Segundo ele, o local nunca contou com qualquer tipo de estrutura. “A gente nunca teve cobertura aqui, nessa parada. A gente procura se abrigar por uma outra coberta ali”, comenta Jeferson, revelando o improviso dos passageiros que passam por ali diariamente.

Diante dessa situação difícil, Jeferson apela às autoridades. “Que o poder público tome alguma providência, para o povo se abrigar e ficar esperando o ônibus aqui e se proteger um pouco mais”, pede o trabalhador, expressando preocupação com a saúde dos usuários expostos às mudanças do clima em Belém.

A falta de infraestrutura adequada nas paradas de ônibus não é uma realidade apenas desse ponto visitado pela equipe do “Você Repórter”, na noite desta sexta-feira (22). Vários outros pontos da capital paraense sofrem com o mesmo problema.

Semob

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que “está implantando, de forma gradativa, os novos abrigos de paradas de ônibus”. “A medida atinge principalmente os corredores com maior frequência de ônibus”, disse a autarquia.

“A Semob já começou a substituição gradativa dos abrigos de paradas de corredores como as avenidas Marechal Hermes, Senador Lemos, Augusto Montenegro, Duque de Caxias, rua Municipalidade e, atualmente, alguns trechos da avenida Almirante Barroso, já estão substituídos os localizados próximo à Sesma (entre a alameda cel Fontoura e avenida Tavares Bastos) e, em frente ao 2º BIS, além do implantado em frente ao conjunto Costa e Silva. Todos na pista sentido Entroncamento-São Brás. A autarquia dará continuidade à substituição dos demais abrigos localizados na referida avenida”, detalhou.

“Os novos abrigos de paradas de ônibus são fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, oferecem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público de Belém”, destacou a superintendência.

A Semob destacou ainda que “disponibiliza os canais da Ouvidoria do órgão, para que os cidadãos possam formalizar reclamações e denúncias referentes a abrigos de passageiros em pontos de parada de ônibus: site (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelo whatsapp (91) 98415-4587".

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.