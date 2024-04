Moradores da travessa Barão do Triunfo, no Barreiro, reclamam de situação precária da via

Moradores da travessa Barão do Triunfo, no perímetro que fica na esquina da avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Barreiro, estão sofrendo com as péssimas condições da rua. A via não possui asfalto adequado, há vários buracos que dificultam o tráfego dos moradores. Além disso, em determinado trecho da travessa, há ponto de acúmulos de lixo e entulho, que vêm causando estresse e medo de doenças na população.

O aposentado Valmir Costa, de 67 anos, lamenta estar vivendo está situação. "É uma lástima, uma dificuldade, lixo, rua esburacada e não temos para onde correr. Ninguém olha por nós O tráfego aqui é perigoso, por conta desse buracos", conta.

O aposentado Valmir Costa, explica as dificuldades enfrentadas pelos moradores da travessa Barão do Triunfo, no bairro do Barreiro, em Belém. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Segundo o morador, a situação já dura três meses. Ele conta que se preocupa com a saúde da comunidade que vive na travessa. "Já vai fazer três meses esse lixo e entulho amontoado aqui. Eu tenho muita preocupação com a saúde, pedem tanto para que a gente tenha cuidado, mas nos deixam aqui, no meio do lixo", desabafa.

Além desses problemas, moradores ainda reclamam do mato alto na área, segundo eles, não há manutenção. Devido a isso, que se junta com o acúmulo d elixo e entulho na rua, quase não sobra espaço para os moradores transitarem pela via. Valmir relata que quase foi atingido por um carro ao caminhar na rua. “Eu já fui quase pego por um retrovisor de carro aqui, porque o espaço é pequeno. Eu queria que tivesse um apoio, um auxílio de alguém que visse nossa situação aqui, quando chove fica uma lástima. Pediria que fizesse uma manutenção para que tivéssemos mais tranquilidade nesta rua”, finaliza o aposentado.

Quem também mora na travessa Barão do Triunfo é o mototaxista Rogério Moraes, de 39 anos. Ele afirma que sente muita dificuldade em realizar seu serviço, por conta dos buracos na via. “Todo dia é isso, essa situação aqui, a população já está mais do que cansada. "Fica bem ruim. Estamos esperando melhoras, mas até agora nada foi resolvido. Nosso bairro está abandonado há muito tempo”, conta o trabalhador, que há 14 anos ganha a vida como mototaxista no bairro.

(Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

