Aposentado Manoel Cardoso reclama de buracos na rua Caraparu, no Guamá

Rua sem asfalto, água empossada, buracos, esses são os transtornos que os moradores da rua Caraparu, no bairro do Guamá, em Belém, precisam enfrentar diariamente. Por não possuir pavimentação asfáltica, a água que vem das chuvas acaba ficando acumulada nos buracos existentes na via.

O aposentado Manoel Cardoso, de 73 anos, relata sobre a situação com indignação. "Esse buraco já está fazendo cinco meses aqui. A Cosanpa veio consertar um vazamento, e abriu. Daí, não veio mais ajeitar, mas por sinal, a nossa rua toda está cheia de buracos há mais ou menos um ano e nós não temos para onde apelar", relata.

O morador Manoel Cardoso relata os problemas na rua Caraparu, no bairro do Guamá, em Belém (Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A situação piora ainda mais quando chove, nos últimos dias que estão sendo chuvosos, a rua fica completamente alagada, impedindo o tráfego dos moradores, e quem decide enfrentar o lamaçal, acaba se sujando. "Aqui nós temos um Centro Comunitário que tem serviço social e essa situação atrapalha as crianças de virem, porque quando chove alaga tudo. Fica ruim para as pessoas passarem aqui. É isso que estamos reivindicando hoje, porque é o mínimo que as autoridades públicas podem fazer por nós", desabafa.

Com a água empossada fica difícil enxergar os buracos, o que aumenta os riscos de quedas que podem deixar a situação mais grave. "Já aconteceram acidentes aqui, pessoas idosas já caíram e também crianças, porque fica muito cheio quando chove", afirma.

"Nós esperamos que façam uma obra que nos beneficie. Já tentamos contato com o órgão público responsável, mas não fizeram nada até agora por nós”, lamenta o morador.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa, por meio de nota, que os serviços para a área já estão na programação das equipes técnicas.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria de Saneamento Municipal (Sesan) para falar sobre os problemas existentes na rua Caraparu, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

