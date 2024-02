Aposentado Elias Lopes denuncia calçada irregular e fios caídos na Travessa Padre Eutíquio, em Belém

Morador do bairro da Batista Campos há mais de cinquenta anos, o aposentado Elias Lopes, de 75 anos, denuncia a situação irregular de uma calçada localizada na Travessa Padre Eutíquio, quase na esquina com a Avenida Conselheiro Furtado, em Belém.

O idoso relata a preocupação com o abandono da via, que coloca em risco a segurança dos pedestres e de pessoas com dificuldade de locomoção. “Eu já caí aí na praça. Tropecei, caí, ralei os joelhos e tive que ir para o hospital me curar. É muito difícil”, recorda.

No local, além do calçamento, também são identificados problemas como a fiação elétrica caída no chão e galhos de árvores com risco de queda. Um verdadeiro perigo para quem passa pela rua, principalmente crianças, idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs).

Fiação caída na Travessa Padre Eutíquio (Edson Fui / Especial para O Liberal)

De acordo com relatos das pessoas que moram próximo à área, a péssima condição não é de agora. Elias relembra que os moradores enfrentam esse problema há pelo menos cinco décadas. “É muito difícil, mas fazer o quê? Tem que ter paciência. Eles vêm, fazem uma maquiagem e pronto. Nas próximas eleições eles vem e endireitam, aí depois fica desse jeito”, conta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para dar um posicionamento sobre o que será feito para resolver o problema citado na matéria, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno. O espaço segue aberto.