Dona de casa Elayne Ferreira não aguenta mais alagamentos na passagem do Mangue

Sem saneamento e com asfalto e lixo para todo lado. Essa é a realidade para os moradores da passagem do Mangue, no distrito de Icoaraci, em Belém. O cenário já dura quase 20 anos, conforme denunciantes. Depois da chuva, a passagem vira um verdadeiro rio. A dona de casa Elayne Ferreira, de 32 anos, não aguentou mais esperar pelo poder público e pediu ajuda do Você Repórter para ter uma esperança de melhorias.

Segundo Elayne, viver neste cenário é ruim. Ela diz que a falta de recolhimento do lixo causa prejuízos à comunidade. Há uma semana não estão realizando a limpeza e a situação causa a proliferação de ratos.

"A gente não aguenta mais, estamos pedindo socorro para ver se alguém olha por nós. Tem buraco, a minha casa vai para o fundo com o alagamento. Eu e meus vizinhos estamos sofrendo com essa realidade”, destaca a moradora. A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Belém e aguarda resposta.

Elayne acrescenta que o atual cenário mostra que a passagem do Mangue está esquecida e abandonada, pois ninguém consegue fazer nada. A maior preocupação da moradora é que com o período de chuva o sentimento é de medo do que virá.

"A gente precisa de ajuda e não sabemos mais o que fazer. Isso porque ainda estamos em janeiro. Imagina quando chegar no mês de março, período de chuvas fortes”, disse.

Inclusive, Elayne Ferreira diz que a comunidade já fez uma petição junto a prefeitura de Belém para pedir providências. “Nós já fizemos esse contato e também com políticos, mas ninguém dá uma solução”, acrescenta.

A moradora já fez até reforma na casa por conta da situação da via, mas o investimento não foi suficiante para uma realidade que já érdura há 17 anos.