Eletromecânico Adriano Silva denuncia buraco em esquina do Umarizal

Comerciantes e pedestres já observaram vários acidentes por conta de um buraco no cruzamento entre a avenida Senador Lemos com a travessa Almirante Wandenkolk, no bairro do Umarizal, em Belém. O problema surge de mês em mês, segundo os moradores do bairro, pois o buraco é tapado sem ter uma manutenção efetiva. Na penúltima semana de dezembro, comerciantes contam que um motociclista e uma passageira caíram no buraco. Para o eletromecânico Adriano Silva, os acidentes se tornaram comuns por conta do problema.

Adriano conta que acidentes são frequentes neste trecho (Reprodução / Você Repórter)

"Não é a primeira vez que ele (buraco) está aí. Isso já ocorre há bastante tempo, já consertaram esse buraco por três vezes, mas continua dando problema, porque depois ele (buraco) cede de novo", diz Adriano. O denunciante conta que a população tenta alertar sobre o problema e, algumas pessoas, colocaram um pneu para sinalizar a abertura que é funda e pode causar acidentes.

Moradores da área contam que a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) já foi até o local e tapou o buraco por três vezes, em períodos diferentes. Entretanto, o problema volta a repetir-se, pois este trecho da pista afunda devido à alta passagem de veículos, segundo os denunciantes. Nesta semana, os moradores contam que o buraco estava cheio de lixos devido as fortes chuvas que trazem os resíduos para o local.

O problema prejudica o tráfego de veículos, já que o buraco está localizado no meio do cruzamento, causando riscos e congestionando o trânsito que possui alto tráfego de carros, motos e ônibus. "A gente tenta sinalizar por conta dos riscos de acidentes, porque se bater lá no buraco, pode vir desgovernado para calçada e atingir os pedestres ou os veículos que estão estacionados. Em toda hora, os carros precisam está desviando", conta Adriano.

"Esse buraco causa muito problema, e fica mais complicado quando chove. Porque, se o pneu que está em cima sinalizando não estiver no local, o condutor não vai conseguir ver o buraco. O motorista pode não conseguir identificar e bater lá", alerta o comerciante.





Reprodução / Você Repórter O buraco fica no meio do cruzamento entre a Senador Lemos e Almirante Wandenkolk Moradores colocaram um pneu para alertar os motoristas sobre o problema

A redação integrada do O Liberal solicitou nota a Sesan sobre a previsão para a manutenção no local. Também pedimos nota para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) sobre a sinalização e orientações no trânsito local. A reportagem aguarda o retorno dos órgãos.

