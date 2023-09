Comerciante Lucival Pinheiro denuncia obra abandonada na rua dos Pariquis, no Jurunas

A rua dos Pariquis, no trecho próximo a travessa Dr. Moraes, no bairro do Jurunas, em Belém, está tomada pela poeira e sofre com o trânsito congestionado, desde que recebeu uma obra para drenagem profunda, no mês de julho, denuncia o comerciante Lucival Pinheiro. Apesar da troca de tubulação e demais manutenções, os moradores alertam para como ficou o perímetro. Há apenas um trecho para a passagem de veículos, por conta de barreiras colocadas em meio a rua, como forma de isolar a área que estava em reformas.

Lucival pede que as equipes retornem para concluir o serviço de manutenção (Reprodução / Você Repórter)

Além da poeira, a via apresenta alguns buracos que também atrapalham os condutores. A comunidade aguarda as equipes de manutenção para concluir os serviços: os moradores dizem que a obra foi deixada pela metade e solicitam que seja feita a pavimentação asfáltica da rua. No local, havia equipes técnicas e tratores, mas já faz dois meses que a obra está parada.

"Pararam o serviço faz um tempão e deixaram esse empoeirado aqui. Vendo churrasco aqui nessa área. Esse problema atrapalha o comércio", conta Lucival. Ele diz que se sente prejudicado com a falta de conclusão dos serviços de manutenção - e pede explicação do órgão público sobre o motivo da paralisação da obra.

"Aqui onde eu trabalho é um restaurante. Já tem fogo pra queimar e a poeira vem para temperar", brinca Lucival. Segundo informações da comunidade, as equipes de manutenção não informaram se iriam voltar para realizar o asfaltamento da via. Apenas pequenos serviços como tapar alguns trechos esburacados foram feitos.

obra abandonada na rua dos pariquis A via está tomada por poeiras Há apenas um trecho para a passagem de veículos, por conta de barreiras colocadas em meio a rua

"Eles fazem tudo aos poucos. Devem ter ido realizar obras em outras vias e abandonaram a nossa rua. Agora, nós estamos nesse sufoco aqui, pois fomos esquecidos. Isso aqui é só o empoeirado, todo mundo está sofrendo com isso. Eles nos abandonaram", desabafa Lucival, ressaltando que os moradores estão tendo problemas com a poeira, pois esta causa danos à saúde.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por meio de nota enviada na última sexta-feira (15), que as obras na rua dos Pariquis já estão em andamento com previsão de conclusão para a próxima semana.

