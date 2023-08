Aposentado Rui Lobato reclama de manutenção incompleta na rua Veiga Cabral, na Cidade Velha

Na rua Veiga Cabral, entre as travessas Monte Alegre e Breves, no bairro da Cidade Velha, em Belém, o processo de manutenção da via está incompleto, conforme denunciaram moradores. Eles alegam que apenas um trecho recebeu asfaltamento, mas o sistema de saneamento não recebeu melhorias. A comunidade pedia por tubulação e drenagem no local, devido aos constantes alagamentos em períodos de chuva. Entretanto, os serviços de manutenção para modificar a rua e trazer saneamento foram paralisados e não há previsão de retorno das obras, conforme explicou o aposentado Rui Lobato, morador da rua.

O denunciante Rui Lobato reclama do abandono da obra (Créditos: Célia Pinho)

Após meses de solicitação de serviços públicos na rua Veiga Cabral, os moradores alegam que, há três meses atrás, equipes de manutenção foram até a área para realizar reparos. Foram abertas três galerias no meio da via, além de serem deixados materiais de construção para reformas no local.

"A obra está parada há três meses. Tudo parou, as equipes disseram que não havia material para continuarem com as obras. Enquanto eles não terminam, nós ficamos aqui comendo poeira dia e noite", disse o morador Rui Lobato.

De acordo com Rui, os funcionários das obras continuavam indo até o local, mas não realizavam os serviços devido à falta de materiais para as reformas. "Eles (operários) passaram quase um mês sem fazer nada. Aqui foi guardado alguns materiais, como cones e outras sinalizações e deixaram uma terra ali na esquina", acrescenta.

Foram abertos três galerias em meio a via, prejudicando a passagem de veículos (Créditos: Célia Pinho)

Ainda segundo os moradores, foram colocadas tubulações em meio à via. Mas houve falhas e surgimento de brechas na rua devido à passagem constante de tratores e caçambas durante os serviços. Por conta da manutenção está incompleta, os moradores sofrem ainda mais com períodos de chuva, pois toda a área fica alagada e as enchentes passam o nível das calçadas.

Por nota enviada neste domingo (20), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a obra está dentro do prazo de execução de 6 meses, o recapeamento asfáltico da Travessa Padre Eutíquio até a Travessa Ângelo Custódio já está concluído conforme o projeto. O restante da drenagem, que ocorrerá entre a Travessa Breves à Travessa Monte Alegre, será feito ainda neste mês de setembro.

