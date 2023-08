Comerciante Leonel Silva reclama de falta de asfalto na rua do canal da 3 de Maio

A travessa 3 de Maio, localizada no bairro da Condor, em Belém, apresenta pavimentação asfáltica incompleta e falta de saneamento, segundo denúncias recebidas pelo Você Repórter. O problema incomoda os moradores da área, que relatam que apenas ruas adjacentes - travessa 9 de Janeiro e passagem Moura Carvalho - receberam o asfaltamento completo. A situação mostra o abandono que a comunidade vive, segundo o comerciante Leonel Silva.

Comerciante alega que não foram feitas manutenções e limpezas na travessa 3 de maio (Reprodução / Você Repórter)

Há vários pontos de lixo com matos aglomerados ao redor e por dentro do canal da via, que atraem roedores e urubus. "Essa obra veio, mas parou por aqui. Disseram (Sesan) que fizeram alguma coisa no canal, mas não vejo nada. Isso aí (o canal) está abandonado", conta o comerciante.

O problema causa prejuízos para comerciantes que possuem pontos de vendas próximos à área, segundo as denúncias. "Isso tem entulho, tudo o que eles enxergam pela frente, jogam aí. É um descaso com todos nós", desabafa Leonel.

De acordo com o soldador Gesse James, os moradores receberam a informação de que foi feito um projeto de manutenção e limpeza do canal na via. "Eles (Sesan) dizem que já está pronto e que toda a travessa 3 de Maio está pavimentada. Mas a situação continua a mesma coisa, não foi feito nada", diz.

fotos da três de maio Os lixos ficam próximos a pontos de venda e atrapalha o comércio local Os lixos ficam aglomerados e pelos arredores do canal da travessa da 3 de maio No local, também mato alto devido a falta de limpeza e roçagem da área

Gesse acrescenta que a população local também é culpada pelo acúmulo de lixo nos arredores do canal. "Não é só culpa da gestão municipal, a população que joga isso aí. O carro coletor passa todos os dias por aqui, a comunidade sabe os horários e jogam lixo depois que os carros passam pela área", ressalta.

"Isso aí é a natureza normal. O mato cresce no canal e é preciso que façam a manutenção e a roçagem no canal. Nós já encontramos sofás e geladeiras velhas e, infelizmente, é a população que joga", acrescenta Gesse.

Resposta da Secretaria:

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota enviada na última quinta-feira (10), que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

"A Sesan comunica que existe um levantamento de ruas e passagens que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a travessa 3 de Maio, no bairro da Condor, que integra a relação de vias para as quais a Prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las", diz a nota.

Com relação ao lixo, o órgão municipal de saneamento também informou que irá enviar uma equipe ao local e que, se constatado o problema, notificará a empresa responsável pelo serviço para que a coleta de lixo na área seja regularizada. No comunicado, o órgão acrescentou sobre o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", finaliza.

