Obra inacabada em rua do bairro do Curuçambá prejudica os moradores

Moradores do bairro do Curuçambá reclamam que a rua do Porto, localizada no conjunto Nova Jerusalém, em Ananindeua, apresenta uma obra inacabada e que foi abandonada sem previsão de término das reformas. O morador e motorista Cezar Silva, 42, alega que equipes de manutenção colocaram tubulações, mas não houve finalização do procedimento.

"O mato está no meio da via por conta deles (equipe de manutenção) terem 'rasgado' toda a rua para colocar os tubos, mas até hoje não vieram para finalizar o serviço com a pavimentação asfáltica", contou Cezar. Ele também diz que o processo foi realizado no mês de maio e que depois disso as equipes de reformas não foram mais ao local.

O mato alto prejudica a passagem dos moradores e pedestres, segundo o denunciante. Em períodos chuvosos, a rua fica com aspecto de lama e prejudica o tráfego de veículos. Outro problema são as falhas na coleta de lixo, pois os caminhões de coleta possuem dificuldades para transitar na via.

"Quando chove, a rua fica um 'mingau', fazendo com que os carros atolem, até o carro do lixo atolou. Meu carro também já atolou na rua. A ronda da polícia também ficou até menos ostensiva por causa dessa problemática. Queremos que haja a conclusão dessa obra o mais rápido possível, porque se no verão já tá horrível, imagina quando chegar o inverno", pontuou Cezar.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) informou, por nota, que a obra é fruto de um convênio celebrado com a Prefeitura de Ananindeua que é responsável pela execução dos serviços. "A SEOP ressalta que está em dia com os repasses financeiros", comunicou.

Também por nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que a obra na Rua do Porto foi paralisada para realizar um ajuste técnico no projeto. "A equipe de engenharia, juntamente com a empresa, está buscando uma solução eficaz e segura para que a obra possa seguir com o seu andamento e a prefeitura possa entregar no segundo semestre deste ano a rua do Porto, com a rede de drenagem funcionando, terraplanada, com pavimentação asfáltica, sinalização viária, lombadas e com a iluminação pública toda em LED", explicou.

O órgão ainda acrescentou sobre o recolhimento do lixo doméstico. "A Sesan informa que a coleta é feita às terças, quintas e sábados", disse.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)