Mangueiras correm o risco de cair na rua da Marinha, na Marambaia

Uma árvore caiu na última quinta-feira (6), quebrou o muro de uma casa e interditou a rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo moradores da área, as quedas de árvores são recorrentes no local e, atualmente, há risco de três mangueiras caírem em cima de residências que ficam no trecho entre as ruas Capanema e Maracanã.

mangueiras na rua da marinha São três mangueira que ficam nas calçadas Moradores temem pela queda dos vegetais São árvores antigas e de grande porte Em períodos de chuva, galhos e frutos caem na área Moradores pedem por avaliação de podas

A moradora e servidora pública Marilya Melo, 31, reclama da falta de poda e manutenção dos vegetais. De acordo com ela, são árvores antigas e de grande porte, que soltam galhos e frutos nas residências da área, causando danos e acidentes. Em fevereiro deste ano, árvores caíram no bairro da Marambaia, entre elas, na rua da Marinha, que derrubou muros e obstruiu vias.

"Em umas das chuvas, caiu galhos para dentro do quintal e foi de uma das árvores que caiu. As mangueiras, que estão na beira da rua, balançaram muito e quebraram alguns galhos. Por se tratar de mangueiras plantadas na calçada, elas apresentam muitos galhos que já chegam do outro lado da rua e que não tem poda há tempos", contou.

Marilya diz que, no dia 2 de fevereiro, acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e enviou uma solicitação para avaliação de poda das três mangueiras que ficam no local. Porém, o órgão disse que o pedido iria entrar na lista de demandas, mas nenhuma manutenção foi feita até o momento.

"A árvore próxima das três mangueiras quebrou um muro e interditou as vias, mesmo sem chuvas ou ventania durante a madrugada, o que aumenta nossa preocupação, pois se qualquer uma das três árvores caírem, irão tombar em cima da nossa casa (única moradia) e atingir a rede elétrica, então estamos à mercê de ter nossa casa destruída e incendiada", disse a servidora.

A reportagem solicitou nota para a Semma e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)