Rua da Cabanagem está sem iluminação pública há uma semana

Moradores da rua Cônego Batista Campos, no bairro da Cabanagem, em Belém, reclamam que toda a via está sem iluminação pública há uma semana. Segundo informações repassadas ao Eu Repórter, o problema teria começado após uma manutenção realizada por equipes da concessionária de energia, ocasionando falhas nos equipamentos de iluminação pública.

"O local ficou perigoso por conta da falta de luz. Motoristas de aplicativo não entram mais aqui, pois ficam com medo. É uma situação muito chata, meu filho fica com medo quando eu saio de casa à noite", comentou um morador que não quis se identificar.

Famílias já teriam entrado em contato com a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), que enviou uma equipe ao local na quarta-feira (5). Porém, segundo os moradores, os técnicos fizeram apenas uma vistoria, mas não resolveram o problema.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que irá encaminhar uma equipe até o local e reforçou que possui vários canais de comunicação para atender a população. "Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas por meio do número: 0800 042 0971. O atendimento também é realizado por meio de um portal e aplicativo de celular", disse.

A Seurb acrescentou que as solicitações também podem ser feitas na sede do órgão na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A reportagem solicitou nota para a Equatorial Energia e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)