Praça da Marambaia está abandonada, com equipamentos quebrados e sem limpeza, denunciam moradores

Moradores e frequentadores da praça Dom Alberto Ramos, localizada na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém, afirmam que os problemas do local pioraram, mesmo após denúncias ao Eu Repórter feitas no mês de abril deste ano. Entre as reclamações, há relatos de abandono da área, falta de limpeza e equipamentos quebrados, como brinquedos e guarita da Guarda Municipal. O local estaria assim há aproximadamente um ano.

A moradora Michelle Amorim, 27, conta que leva a sua filha para andar de bicicleta na praça, mas alega que o ambiente está abandonado, com mato alto e várias estruturas quebradas. "Muito mato, os brinquedos todos quebrados, não tem nem condições de levar nossas crianças na praça. Estou até parando de ir, porque tem até morador de rua e, à noite, usuários de droga", diz.

Os banheiros da praça também estariam quebrados, sem portas e com a estrutura rachada, assim como as guaritas onde ficavam os guardas municipais, que deixaram de ir ao local, segundo os moradores.

"Antes tinha guardas municipais fazendo rondas e a praça fechava às 22h. Me sinto triste, porque antes desses problemas tinham várias apresentações, shows. Todo ano, as quadrilhas se apresentam por lá. Esse ano, pelas condições em que se encontra a praça, infelizmente não teve nada", desabafou Michelle.

Em nota, a Guarda Municipal de Belém (GMB) comunicou que a Praça Dom Alberto Ramos recebe patrulhamento diário por meio de motos e viaturas da área e que vai intensificar a atenção ao local. "A população pode auxiliar o trabalho da GMB denunciando qualquer situação. Para isso, basta ligar para 153 ou 190 e a guarnição mais próxima irá ao local", avisa a GMB.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) também informou, por nota, que realizou uma força-tarefa de análises e vistorias para que algumas praças de Belém sejam recuperadas. "Ao todo, mais de 20 logradouros públicos passaram por reformas e foram reinaugurados. Entre eles estão as praças das quadras F, O, K e H, que ficam no conjunto Gleba I, na Marambaia, e a Praça Sônia Maria Frazão, que fica no conjunto Gleba II, na Marambaia", disse.

"A Seurb já iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. A praça Dom Alberto Ramos já está na lista de praças que vai ser beneficiada com uma grande revitalização", comunicou a Secretaria.

A reportagem também solicitou nota para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Belém) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)