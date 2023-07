Moradores de Breves reclamam que há apenas uma agência financeira para atender a região do Marajó

No município de Breves, localizado na Ilha do Marajó, a população local reclama que há apenas uma agência para atender todos os moradores da região do Marajó. Segundo informações anônimas, a agência está localizada na rua Wilson Frazão, no bairro Centro de Breves e o local também atende moradores dos municípios de Melgaço, Portel, Bagre e as comunidades vindas dos interiores.

filas para o caixa da cidade de Breves As filas começam a serem feitas no período da madrugada Muitos esperam por senhas de atendimento na Caixa

"Isso tudo é lamentável, a sensação que eu tenho é de abandono e injustiça com o povo marajoara, principalmente com o ribeirinho que precisa se deslocar de longe e quando chega ainda enfrenta tudo isso. Ninguém merece vivenciar essa situação, as entidades governamentais precisam agir rapidamente", desabafou uma denunciante anônima.

VEJA MAIS:

A denunciante conta que morava no município de Breves e que também já precisou enfrentar as filas quilométricas. Ela alega que a situação é antiga. "Isso vem ocorrendo há bastante tempo e ultimamente está bem pior. As pessoas precisam guardar vaga desde às 10h da manhã do dia anterior se desejarem obter atendimento", pontuou.

Segundo relatos, as pessoas madrugam nas filas, pois as senhas distribuídas não são suficientes para alta demanda de atendimento. A agência da Caixa abre às 10h e fecha às 16h e não atende a todos, já que muitos ficam de fora e isso já causou vários transtornos, como brigas e desentendimentos nas filas.

Outro problema é a venda de lugares nas filas para outras pessoas. Há relatos de que uma vaga é vendida até para mais de uma pessoa, causando brigas e confusões no local. "O povo sofre, principalmente o ribeirinho que se desloca para a cidade. Esse desconforto ocorre há mais de dois anos", acrescentou a denunciante.

Por nota, a Caixa Econômica Federal informou que, nas últimas duas semanas, o atendimento na Agência Breves (PA) foi impactado por quedas de energia registradas no município. O órgão acrescentou que o banco realiza continuamente ações para melhorar o atendimento e evitar filas em suas unidades. Com relação aos problemas da fila, a Caixa também informou que repudia a venda de lugares em filas e que comunica denúncias desse tipo às autoridades públicas competentes.

"A Agência Breves funciona das 10h às 15h e antecipa em duas horas a sua abertura para atendimentos aos beneficiários do Bolsa Família, Seguro-Desemprego Pescador Artesanal e pagamento de benefícios do INSS, dentre outros atendimentos sociais. Todos os clientes que chegam até o horário de fechamento são atendidos no mesmo dia. A Caixa também disponibiliza à população da localidade atendimento presencial nas seguintes lotéricas: Lotérica Ilha da Sorte: Av. Rio Branco, 1255, Centro; e Loterias Lider: Av. Mário Curica, 89, Centro", comunicou.

No comunicado, a Caixa também informou que os clientes contam também com atendimento por meio dos canais remotos e digitais, como o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT, FGTS, dentre outros. "Por telefone, os clientes podem contatar a Central de Atendimento CAIXA pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões). A lista completa de canais de atendimento está disponível em www.caixa.gov.br/atendimento", disse.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)