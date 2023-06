Veículos causam transtornos ao estacionar em fila dupla em via da Praça Brasil, no Umarizal

Pedestres e motoristas reclamam de carros que ficam em fila dupla e atrapalham o trânsito na rua Cônego Jerônimo Pimentel, na área da Praça Brasil, mais precisamente em frente ao Hospital Geral de Belém, no bairro do Umarizal. Segundo os denunciantes, o problema é diário e ocorre mais no período da tarde, por voltas das 17h.

Os pedestres alegam que sempre houve congestionamento no local, porém, neste ano, o engarrafamento de veículos se tornou intenso e que há discussões entre os condutores por conta da lentidão no trânsito e de carros que fecham parte da pista em horário de pico.

VEJA MAIS:

"Todas as tardes, há carros que ficam fazendo fila indiana (dupla) ao lado da Praça Brasil. Pode ocorrer acidente gravíssimo, pois até discussão já observei por causa dessas pessoas que ficam fechando uma parte da via em horário de pico. Eu caminho na Praça Brasil há mais de 10 anos e sempre teve esse problema, só que agora piorou", disse um morador que não quis se identificar.

O denunciante anônimo acredita que há vendedores da área que acabam contribuindo com o congestionamento. "É preciso chamar atenção dos vendedores que ficam na praça, porque eles não deviam vender para esses motoristas que ficam dentro do carro, pedindo esses serviços de 'drive thru' e causando transtorno", pontuou.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) comunicou, por nota, que mantém fiscalização regular na área, através de rondas com agentes em viaturas, em motocicletas e já aplicou várias autuações. O órgão acrescentou que intensificará a fiscalização na Praça Brasil e mediante flagrante fará autuação em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Por lei, os agentes de trânsito só podem autuar mediante flagrante. Ou seja, não podem fazer uso de vídeos feitos por usuários.

"De acordo com o Artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar na pista de rolamento ao lado de outro veículo configura fila dupla, o que é considerado uma infração grave, com aplicação de multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Semob disponibiliza canais de atendimento para denúncias relativas ao trânsito pelas redes sociais da Semob (Twitter, Instagram e Facebook) ou formalizadas à Ouvidoria, nos canais de atendimento: site https://semob.belem.pa.gov.br/, acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br", disse o órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)